El repunte de COVID deja medio centenar de casos diagnosticados en los últimos siete días

Aunque nos suene a agua pasada, la amenaza del COVID-19 sigue estando ahí y repuntes como el que estamos viviendo este mes nos lo recuerdan. El último episodio deja ya en Deza y Tabeirós-Terra de Montes alrededor de medio centenar de casos diagnosticados en los últimos siete días, el doble de los que se registraban hace ahora un año. De hecho, en algunas localidades se han vuelto a ver personas con mascarillas en las calles, una imagen que parecía desterrada desde mucho antes del fin oficial de la pandemia, decretado por la Organización Mundial de la Salud hace poco más de tres meses, a principios de mayo.

Dado que el Sergas no concreta los casos diagnosticados cuando no llegan a la decena, el cálculo obtenido se basa en la incidencia acumulada y oscila entre los 43 y los 54 en siete días, mientras que el 30 de agosto de 2022 se movía entre 22 y 37. Si se toman como referencia las últimas catorce jornadas, son entre 77 y 86 los positivos, lo que muestra claramente que la mayor parte de los casos se concentra en la última semana, por lo que es probable que los contagios sigan al alza en los próximos días.

Los territorios más poblados de las comarcas presentan peores números ahora que a finales de agosto del año pasado; en esta situación están A Estrada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Solo mejora la situación en Agolada y en Dozón, que, a diferencia de hace un año, lleva más de dos semanas sin ningún positivo nuevo, igual que Rodeiro, que también estaba libre de COVID al cierre del anterior agosto. En Forcarei y Cerdedo-Cotobade la incidencia acumulada es prácticamente idéntica a la que había entonces.

En Lalín se han diagnosticado 15 positivos por coronavirus en siete días y 22 en el doble de tiempo, cifras que prácticamente doblan las registradas en agosto de 2022. Con todo, la incidencia se mantiene muy baja, entre 25 y 75 casos por 100.000 habitantes a una semana y entre 50 y 150 en dos, tal como refleja el mapa del Sergas. Idénticos parámetros arroja A Estrada, en donde ha habido entre seis y nueve positivos en siete jornadas y hasta 23 en catorce, mientras que el año pasado no llegaba a cinco.

En Silleda son doce los positivos descubiertos en las dos últimas semanas, concentrándose en la última entre siete y nueve. Este es también el margen de casos que registra Vila de Cruces en siete días –hace un año estaba libre de virus–, de modo que su incidencia está en la franja de 125 a 250 por 100.000. Es la más elevada de la zona, junto a la de Forcarei, que presenta entre cuatro y siete contagios en los siete días más recientes. Cerdedo-Cotobade se mueve entre dos y cuatro.

En el Hospital Clínico de Santiago hay 55 pacientes ingresados por COVID, dos de ellos en cuidados intensivos; en toda Galicia son 244 enfermos y 14 en UCI. El Sergas informaba ayer de 246 nuevos casos en 24 horas en toda la comunidad.

Aumenta la demanda de tests en las farmacias

El repunte de COVID ha elevado la demanda de tests de antígenos en las farmacias, tal como confirmaban en días pasados a esta Redacción varios establecimientos de Lalín. “Podría decirse que desde inicios de verano han crecido las ventas en un 30%”, apuntaban desde la botica de Inés Madriñán. La misma percepción tenían desde García Iglesias: “La gente vuelve a comprar tests, en especial desde finales de julio y principios de agosto”. También en A Estrada suben las ventas de estas pruebas, pero de forma más contenida. “El aumento es casi imperceptible, si antes se vendían tres pruebas a la semana ahora se venden diez”, apuntaban desde Durán. “Ha subido algo, pero nada exagerado”, coincidían en Outón. Si bien los tests han sufrido un aumento en sus ventas, lo que no se vende prácticamente ya son las mascarillas. En este punto, el consenso entre las farmacias de la capital dezana y las de A Estrada es total. No obstante, la opinión del gremio farmacéutico es que la venta de test debería ir ligada a la de mascarillas, en el sentido de que por cuestión de salud pública sería conveniente que los positivos intentasen frenar la cadena de contagio. Con todo, la retirada de la obligatoriedad de este artículo hace más difícil controlar la expansión del virus, puesto que queda a responsabilidad de cada uno el ponérselo o no.