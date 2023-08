Una gota en un océano de cien años

El Real Club Celta de Vigo está viviendo un año especial. El club olívico celebra su centenario y lo hace dando protagonismo a muchos de los jugadores que pasaron por sus filas a lo largo de toda su historia. Aprovechando la ocasión realizamos un repaso por la historia del Celta, pero en este caso para conocer a todos los jugadores de las comarcas de Deza y Tabeirós que alguna vez jugaron con el primer equipo olívico. Tras una larga búsqueda solo cinco nombres aparecen en esa lista, y lo cierto es que en casi todos los casos su protagonismo fue escaso.

Gonzalo Varela

Iniciamos este recorrido yendo a los primeros años del Celta para conocer al que probablemente sea el futbolista local que más pegada dejó en su historia. Se trata de Gonzalo Varela, un hombre nacido en A Estrada el 10 de julio de 1914. Según explican en la web Yojugueenelcelta.com. “de cara a la temporada 1935-36, que a la postre sería histórica, el Real Club Celta se reforzó con varios jugadores, en busca del ansiado ascenso a primera división. Así es como llegaba al club vigués Varela, un defensa corpulento de A Estrada, que ofreció un magnífico rendimiento a lo largo de los algo más de cinco años que militó en el equipo olívico”.

En ese primer año el Celta conseguiría el primer ascenso de su historia a Primera División. Varela formó ese año una gran defensa junto a hombres como Montes o Ignacio. El parón obligado por la Guerra Civil, no dejaría al Celta debutar primera hasta 1939. En el caso Varela se vio además movilizado por la guerra, siendo cabo de artillería ligera en Aragón y Levante.

En su estreno, el Celta lograría el objetivo de la permanencia tras vencer en la promoción al Deportivo. Varela formó pareja de centrales con Vicente Cons, jugando 16 de los 22 partidos de liga. El estradense sería una pieza importante de la defensa céltica el año siguiente, pero en la temporada 1941-42 empieza a ceder protagonismo. Es recordada su expulsión en un partido contra el Deportivo en que se negó a abandonar el césped, siendo obligado a hacerlo por la fuerza pública. El comité de competición sancionaría a Varela con una suspensión por tres semanas y 200 pesetas de multa. La temporada 1943-44, el Real Club Celta vivía una delicada situación tanto económica como deportiva. El club terminaría descendiendo y prescindiendo del central para poder aligerar las nóminas.

Tras dejar el Celta, Varela regresó a A Estrada, donde aportó su experiencia en los primeros años de vida del Club Deportivo Estradense, siendo una figura clave en su consolidación.

Chucho Durán

Siguiendo la línea histórica llegamos a Chucho Durán. Si en el caso de Varela su historia está ampliamente documentada, no ocurre lo mismo con ese segundo protagonista. El jugador estradense fichó por Celta en los primeros años de la década de los cuarenta, como así atestiguan varias noticias en los periódicos. Sin embargo, su aventura debió ser corta y poco fructífera ya que no figura en ningún partido de liga. Chucho regresaría después a A Estrada, participando en diferentes partidos organizados en la villa. Fuera del club, se convirtió en barbero, con un negocio ubicado en la calle Calvo Sotelo.

Manuel García Barros

Tras dos estradenses, conocemos al único cerdedense que llegó a vestir la camiseta del Celta de Vigo. Se trata de Manuel García Barros, conocido a nivel futbolístico por su segundo apellido. Con 12 años se inició en el equipo infantil del Pontevedra donde comenzó a conocérsele por el apellido materno ya que había un chico que también se llamaba García como forma de diferenciarlos. Jugó en la selección juvenil gallega y posteriormente se incorporó al Atlético Pontevedrés. Sería el paso previo al debut del prometedor delantero goleador en Primera División con el Pontevedra, en 1968.

Las lesiones sin embargo se cruzaron en su camino hasta su llegada al Celta dos años después. En el club olívico no contaría con muchas oportunidades, topándose con una delantera con grandes jugadores como Rodilla, Lezcano, Rivera, Doblas o Jiménez.

Germán Campos

De Barros damos un salto hasta 1995 cuando el joven central estradense Germán Campos acudía a realizar una prueba en Barreiro. Eran 50 jugadores y entre todos el elegido fue él. Así fue como se incorporó al equipo juvenil de Liga Gallega, pasando en los primeros años por Nacional y División de Honor para terminar en el filial. Allí pasaría otros tres años, que se vieron culminados con el ascenso a Segunda División B. En su etapa en el filial Germán Campos coincidió con jugadores como Borja Oubiña, Jonathan Aspas, Roberto Fernández, Jorge Rodríguez o Jacobo Campos. La oportunidad del central estradense sin embargo no llegó en el mejor momento. Era la época en la que se aprobó la Ley Bosman y comenzaron a subir los ingresos por televisión. El resultado fue que todos los equipos de España se llenaron de jugadores europeos, cerrando la oportunidad a la cantera. Germán sin embargo llegó a disputar un partido con el primer equipo del Celta. Lo hizo en un torneo amistoso disputado en Pasarón. Compartió titularidad con jugadores como Giovanella, Catanha, Pinto o Vagner. Germán terminaría abandonando el Celta para fichar por el Vecindario, iniciando un camino que lo llevó por el Lalín, el Lugo, Villalbés y Ribadeo y terminar dando el salto a los banquillos.

Jose Luis Sanmartín “Joselu”

El único jugador dezano que llegó al primer equipo del Celta de Vigo fue el talentoso delantero de Silleda Joselu. El ariete comenzó su andadura en el fútbol en el Silleda, pero pronto llamó la atención de los ojeadores del Celta, equipo al que se incorporó con 13 años. A partir de ahí fue quemando etapas en la cantera, siendo siempre uno de su proyectos más prometedores. Joselu se daría a conocer a nivel nacional tras su gran actuación en el Europeo Sub-19 a las órdenes de Luis Milla, paso previo a su desembarco en el filial y luego en el primer equipo. El técnico Hristo Stoichkov lo hizo debutar en un amistoso en 2007 contra el Porriño pero sería Eusebio Sacristán el que terminaría por abrirle definitivamente las puertas del Celta, debutando en 2009 contra el Las Palmas.

Su calidad no pasó desapercibida y el Real Madrid se hizo con sus servicios, dejándolo cedido un año en el Celta, marcando 4 goles en 24 encuentros. A partir de ahí Joselu inició un periplo que lo llevó por diferentes equipos de la competiciones de Alemania, Inglaterra y España para finalmente retornar al Madrid el pasado verano. El ariete silledense se ha convertido además en el único jugador de las comarcas de Deza y Tabeirós en llegar a la Selección Española.

García Cota, quince años en los servicios médicos del club

Juan José García Cota, nacido en A Estrada en 1966, es una de las mayores eminencias en medicina deportiva de España. A favor de esta afirmación están los quince años de servicio que ha realizado en el Celta de Vigo y también su larga trayectoria en las categorías inferiores de la selección española y finalmente en la absoluta. Desde el 2008, cuando llegó al equipo olívico, hasta hoy, García Cota ha vivido momentos diferentes pero también se ha ido convirtiendo en un hombre importante y respetado dentro del club y del vestuario. Finalmente, tras abandonar su cargo en el combinado nacional, el traumatólogo estradense ha podido centrar toda su atención en el club olívico.

Tafalla, de jugar en el Fortuna a morir fusilado en la Guerra Civil

Cándido Tafalla nunca llegó a jugar en el Celta de Vigo, sin embargo, su historia merece un lugar destacado entre aquellos que lo hicieron. Este estradense, aunque nacido en Vila de Cruces en 1898, fue un reconocido futbolista en una epoca en la que este deporte comenzaba a consolidarse en Galicia. Su habilidad con el balón hizo que se ganase un hueco entre los equipos de Vigo, a donde se había desplazado por su trabajo como industrial. Así, llegó a militar tanto en el Fortuna Fútbol Club como en el Real Vigo Sporting Club, equipos cuya fusión terminó siendo el origen del Celta de Vigo en el año 1923. A su retorno a A Estrada, Tafalla se encontró con un deporte que ganaba adeptos en el municipio y que en 1925 veía nacer al Club Deportivo Estradense. Así es habitual ver a Tafalla en algunas de las primeras fotografías que se tienen del equipo rojillo. Es considerado uno de los primeros entrenadores que tuvo el Estradense, aportando de esta manera los conocimientos que había adquirido en su paso por los equipos de Vigo. Según explica el historiador Ricardo Terceiro en su documentación sobre algunas de las figuras más importantes del club rojillo a lo largo de su historia, Tafalla “era muy buen jugador. Un hombre polifacético: administrador del “Hotel Estrella”, ubicado en la emblemática Casa do Escobeiro (hoy conocido como el edificio de la Farola). Era además miembro de una compañía de teatro y entrenador del Estradense a su regreso del Fortuna Fútbol Club”. Sin embargo, la vida de Tafalla, de Unión Republicana, terminó cuando solo cumplía 38 años de edad. El 5 de junio de 1937 los conocidos como Mártires da Estrada fallecían fusilados en la subida a Monteporreiro. El exjugador del Fortuna era concejal del Concello de A Estrada en la corta legislatura del alcalde, Puente Fentanes. Sin embargo, dos meses después de tomar posesión del cargo fueron detenidos, junto a cuatro miembros más de la corporación. Todos ellos fueron juzgados en Pontevedra por auxilio y rebelión militar y condenados a muerte. El alcalde Jesús Ignacio Puente Fontanes, los tenientes de alcalde, Ramón Fernández Rico y José Rodríguez Sangiao; y los vecinos José María Pena López, Manuel Nogueira González y Cándido Tafalla Froiz perdían la vida por negarse a entregar el Concello de A Estrada. En los días anteriores a su muerte, los condenados escribieron una carta dedicada a todos los vecinos del municipio. En las últimas líneas de esa misiva se puede leer. “Queridos compañeiros nosos: estas pobres liñas que vós ledes son os derradeiros latexos do corazón destes cristos que morrerán ao grito de “matádeos, matádeos”, que algúns desgraciados traidores veciños nosos así dixeron. Así que non queremos entristecervos máis, facervos sufrir máis; tampouco desexamos que sexades homes forxados nestes suplicios que atravesamos todos; así que, compañeiros, o derradeiro pensamento será para vós, mostra de que seremos firmes e enteiros perante o piquete. Gritaremos con toda a forza dos nosos pulmóns: “viva a República, viva o Frente Popular, viva a Liberdade, viva a Democracia e abaixo os tiranos!”. Compañeiros, a derradeira aperta e o derradeiro pensamento cumprídeo por ben da causa, para que xamais a historia do mundo teña que soportar tan horrendos crimes”. Ese fue el trágico final de Tafalla, un hombre conocido por su dinamismo social y político y recordado hoy en día, tal y como explica Ricardo Terceiro, como una figura clave en la historia del Estradense, un club que en 1925 y al igual que hace este año el Celta, celebrará su centenario.