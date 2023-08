Medio siglo enhebrando la aguja

El pasado mes de mayo se cumplieron 50 años de la apertura en Lalín de Modas Teresa, un establecimiento que lleva medio siglo confeccionando y elaborando prendas de todo tipo para gente de Lalín y de toda Galicia. Su propietaria es Teresa Taboada González que lleva que lleva casi todo su vida ligada al mundo de la moda: “aprendí a coser cuando tenía sobre 11 años”. Ya con 17, Teresa empezó a coser por su cuenta y abrió un taller en la avenida Bos Aires, aunque pronto se trasladó a la antigua rúa José Antonio. Cinco años después, en 1973, abrió la tienda de Teresa Modas en las galerías de la calle Colón de Lalín. “La tienda la puse porque quería trabajar con las telas que yo compraba”, cuenta.

Ahora, 50 años después de su apertura, Teresa continua trabajando en el comercio de toda su vida junto a su hijo Maximino Blanco Taboada: “sigo trabajando en la tienda, mucho menos que antes eso sí. Pero que voy a hacer, yo ahora en casa no sé estar”.

Comienzo en los tejidos

Teresa empezó su andadura laboral en el mundo de la moda con un establecimiento de tejidos que funcionaba también como un taller: “empecé con los tejidos porque era lo que yo conocía y entonces me era más fácil empezar con telas”. El establecimiento de tejidos que tenía le permitía disponer de los materiales necesarios para poder elaborar y confeccionar prendas de ropa y trajes a medida dándoles un toque personal: “cuando me encargaban un traje yo quería poner la tela que veía que me iba bien y que mejor iba a quedar, no la que traen a veces para hacer un traje que no es la adecuada”. Por aquel entonces Teresa confeccionaba todo “todo tipo de prendas”. “De aquella se hacía mucho vestido de novia”, puntualiza.

El negocio de Teresa Taboada fue evolucionando con el paso de los años desde un local de tejidos a mucho más que una mercería. “Se empezó por los tejidos, después corsetería y lencería, y luego se pasó a mercería y todo eso”, comenta.

Hace más de 40 años, con la mayor importancia que empezó a tener la cultura tradicional gallega, la propietaria de la tienda comenzó también a coser y confeccionar trajes regionales para sus clientes. “Empecé con los trajes regionales porque se empezaron a necesitar trajes para ir a procesiones, se empezaron a crear grupos de baile o de gaitas y la gente pues pedía trajes”, dice. Un momento, el boom de la cultura tradicional gallega, que para Teresa fue “cuando Galicia empezó a ser Galicia. Cuando resucitó por decirlo de alguna manera”.

Poco después, Teresa decidió ampliar más el abanico de prendas con las que trabajaba y se decantó también por la elaboración de trajes medievales. “Empezaron a aparecer por ahí ferias medievales y de historia y como hay que adaptarse a lo que busca la gente empecé a hacerlos también”, explica. Teresa buscó siempre la mejor manera de adaptarse a los cambios y a las necesidades de los clientes. Algo que se ve en la gran la variedad de prendas elaboradas a lo largo de este medio siglo de vida del negocio: “si piden trajes medievales los hago y si lo que piden son disfraces o trajes regionales pues lo mismo. La tela y la mano de obra ya están en casa así que tanto tiene hacer un traje de monja como uno de fraile. Al final es ropa”.

Trajes para alquilar

Con el tiempo decidió instalar una idea novedosa y que obtuvo muy buen resultado: confeccionar unos trajes y alquilarlos. “Se alquilan trajes medievales, disfraces y trajes regionales”, dice. Teresa creó la idea en un principio para facilitar la práctica de estas actividades por parte de los más pequeños de la casa: “a un niño no le vas a comprar un traje cada dos años y entonces si tiene la opción de alquilar uno la cosa va a mejor”. “Los niños cambian de medida y así se adapta mejor la cosa. No vas a hacer un traje cada poco y entonces esto sirve como una solución”, añade. Para estos trajes puestos para alquilar Teresa siempre hace uso de “las mejores telas que hay para que aguanten de la mejor manera posible”.

La importancia que alcanzó el negocio de Modas Teresa es tal que sus creaciones no se limitan únicamente a Lalín o a la zona, sino que hay trajes confeccionados por Teresa en muchos puntos de Galicia e incluso fuera de la comunidad. “Yo trabajaba, y lo sigo haciendo pero menos claro, para la zona de Lugo y de Ourense. En la zona de Ourense de hecho debí de hacer algo en casi todos los concellos que hay”, añade.

Después de 50 años al frente del negocio, Teresa hace un balance más que positivo de todo este tiempo dedicado al mundo de la moda. “Siempre tuve trabajo y hubo gente muy buena. De hecho aún hay gente que viene y te dice que le quedó muy bien aquello o que aún tiene en casa algo que le hiciste. Que hablen así de bien de tu trabajo es algo muy gratificante, sobre todo después de tantos años aquí”, comenta.