Marcos Puga y su equipo de colaboradores pondrán rumbo dentro de unos días a la localidad francesa de Castelsagrat, donde el próximo día 2 se disputa el Campeonato del Mundo de Raid de jóvenes jinetes, donde su yegua MAP Xarifa tendrá que medirse a los mejores del mundo. Tras este éxito del criador y entrenador estradense se esconden una mezcla de casualidades y trabajo, que han hecho realidad una clasificación que hace solo unos meses parecía algo imposible.

–¿Cómo surge esta posibilidad de estar en el Mundial?

–Todo empezó en mayo, cuando nos fuimos a correr a Carmona. Surgió porque yo estaba de baja y no podía participar como jinete. Quería que la llevase otra persona pero nos enteramos de que había una gente de China que estaba buscando una yegua con la que poder correr e intentar clasificarse para el Mundial. Esta cumplía los requisitos que ellos pedían, con una buena edad, nunca quedó eliminada y además podía montarla una niña. Xarifa encajaba bien y finalmente accedimos. Nos los pensamos un poco, porque dejarle un caballo a una chica que no conoces de nada y que tiene 14 años era algo que nunca imaginamos. Inicialmente dijimos que no pero después lo pensamos y nos dimos cuenta que era una oportunidad. Esta gente tenía un plan establecido para el Mundial y eso nos animó a probar.

–Y al final, esa apuesta terminó saliendo bien.

–Sí, primero corrimos en Carmona, que era el primer 120 kilómetros que hacía la yegua y el primero que hacía la niña y lograron acabar. Para ir al Mundial tenían sin embargo que acabar dos 120 como binomio. Su familia también tiene caballos en Portugal e hizo otro 120 con uno de allí y también terminó. Eso le daba dos opciones. En ese momento teníamos desde mayo hasta mediados de julio, cuando se cerraba la clasificación para el Mundial, poco más de un mes, para hacer la segunda carrera de 120. Fue poco apretado, porque solo valía una carrera internacional júnior. No había mucho margen. Quedaba Estonia, Francia y una que salió en el último momento en Cataluña, pero con un circuito muy duro por montaña. No era la mejor carrera para la yegua. La familia quería que fuésemos a Estonia pero quedaba muy en el límite, así que elegimos Cataluña. Yo lo prefería, porque a Estonia son tres días de viaje y Xarifa es joven para eso y no viaja muy bien. Al final salió bien, porque logramos clasificarnos. Hicimos una carrera siempre tranquilos y conservadores, solo con el objetivo de acabar y clasificar. Después hizo otro 120 con el caballo de Portugal pero no la completaron, así que solo tenía mi yegua para ir, que es la que la niña quería.

–¿Y ahora qué le aguarda en Francia?

–Va a disputar el Campeonato del Mundo de Raid de Jóvenes Jinetes, desde 14 a 21 años. Van selecciones de 19 países y cada uno puede llevar a cinco jinetes. En el caso de China solo va Jiahe Sui. Para China es un hito histórico porque es la primera vez que un jinete de allí participa en este Mundial. En China el gobierno se vuelca mucho en conseguir hacer historia participando en campeonatos de alto nivel. Eso pasa en todos los deportes. Quieren tener representación a nivel mundial en todos los deportes. En este caso todo viene a partir del padre, Sui Bo, que también compite en raid y tiene la categoría de élite, es decir, que completó más de diez carreras de alto nivel, de 160 kilómetros. Tienen caballos en Chile y Portugal y ahora están comprando caballos por toda Europa. Por eso apostó porque su hija intentase ser el primer chino en estar en este Mundial.

–¿Cómo es el recorrido del Mundial?

–Es muy técnico, con mucha subida y bajada. No es de montaña como el de Cataluña ni llano. Eso lo acusan los caballos. En montaña reduces la velocidad pero aquí te da una falsa sensación de comodidad. Eso te puede llevar a ir demasiado rápido. Lo mejor para los caballos es llevar un ritmo constante. Esos cambios de ritmo no son buenos. Luego está el clima, porque estaban a cuarenta grados estos días. La previsión es que va a bajar pero puede ser un problema grande.

–¿Cuál es su objetivo?

–Acabar. Ellos quieren hacer historia. Lo hicieron llegando ahí y ahora quieren ser los primeros en acabar. Había dos opciones. Una, ir tranquilos para acabar. Otra sería ir a disfrutar y salir a correr con los de delante. Seguramente no vas a acabar pero estás con los mejores del mundo mientras dure. Seguramente cuando llegase la primera asistencia tendrías que parar. Al final, apostamos por la primera.

–¿Hay mucho nivel?

–Allí van a estar los mejores del mundo y los países más punteros, entre ellos España. En nuestra selección está gente de gran nivel, que trabajan para los jeques. Francia es otra potencia. Y luego están los Emiratos. Esos tienen los mejores caballos. Entre ellos se jugarán los podios.

–Háblenos de Xarifa.

–Estamos hablando de un mundo superprofesional y de nivel. Yo hago carreras autonómicas y algún internacional cuando puedo pero no soy nadie. Que mi yegua, nacida y criada en mi casa, a la que busqué padre y madre, llegue a un Mundial es un orgullo. Esto es como si tu hijo llega a jugar un Mundial de fútbol. Además, en nuestro caso, Xarifa no estuvo en un centro de alto rendimiento. Normalmente caballos que destacan los adquieren centros profesionales que les sacan ese plus. En el caso de Xarifa, ese plus está por sacar. Yo hago lo que puedo y lo que sé pero no tengo experiencia ni los medios de alto nivel. Hay que reconocer que si estamos aquí es porque alguien costeó todo esto. En mi caso además voy a ir a un Mundial como entrenador de la selección de China, algo que nunca imaginé.

–¿Cuánto tiempo lleva en el mundo del raid?

–Desde el 2005. Por mis manos ya pasaron muchos caballos pero no me dedico a esto. Si tengo un caballo bueno a final lo acabo vendiendo. No gano dinero pero eso me permite seguir costeando la afición. Sino, sería inviable tener cinco caballos en entrenamiento. A esta gente por ejemplo les gustó como estaba entrenada y dejaron que se quedase conmigo. No se la llevaron. Eso es lo ideal.

Un puente entre China y Galicia

Marcos Puga lleva desde el 2005 en el mundo del raid como criador y entrenador de caballos pero en todos estos años nunca se imaginó que acabaría yendo a un Mundial y menos como entrenador de la selección de China. El estradense acudirá a la cita gala con su equipo de asistencia habitual, formado por un grupo de compañeros y amigos. El objetivo es que Xarifa llegue a las manos de la amazona Jiahe Sui en las mejores condiciones. El idioma ha sido en los últimos meses una de las barreras a superar pero eso no les ha impedido ir alcanzando todas metas.