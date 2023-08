El gobierno local del PP y los partidos de la oposición han coincidido en señalar a la largamente deseada variante de A Estrada como la única solución efectiva para poner punto y final a los atropellos que desde hace años se vienen produciendo en los pasos de cebra de la N-640 a su paso por el casco urbano estradense. Todos ellos apuntan al alto tránsito de vehículos que tiene un vial que atraviesa por toda la villa y que cientos de vecinos cruzan cada día.

PP

El alcalde de A Estrada, José López Campos, señaló directamente al Ministerio de Transportes como el culpable de esta situación. “Hace cinco años que no sabemos nada de ellos ni de la variante y eso a pesar de que contamos con varios puntos negros, no solo en el casco urbano, sino también en Liñares”, afirmó el regidor local. “El volumen de tráfico que tiene esta nacional no es asumbile para A Estrada. Nosotros ya mejoramos la iluminación en esos puntos y repintamos los pasos de peatones. Incluso descompensamos los semáforos de la Avenida Benito Vigo para impedir que los coches adquieran velocidad, pero eso no es suficiente. La única solución es una variante que saque todo ese tráfico del pueblo, especialmente los vehículos pesados”, afirmó.

En este sentido, López Campos señala la necesidad de tomar medidas. “Hay que actuar y tomar una decisión. No entendemos la actitud del Ministerio. Con tanto tráfico y peatones cruzando esto va a seguir pasando. Tenemos que tomar cartas en el asunto”.

PSOE

Luis López Bueno considera también que la variante es la única solución definitiva a estos problemas. “En otras localidades, como ocurrió en Caldas, se crearon circunvalaciones para sacar el tráfico del pueblo. Además, en el caso de A Estrada, muchos servicios quedan al otro lado de la Nacional, como colegios., centro de salud, parkings... Lo que implica mucha gente cruzando por pasos”, afirma. El portavoz del PSOE señaló que el Ministerio está en estos momentos tramitando la variante “tras años parada” pero remarca que es “un proceso lento”. Mientras, considera que deberían pedir a la delegación provincial de Carreteras que elabore un informe sobre este vial, además de concienciar a los condcutores del peligro que tienen esas cuatro zonas de paso.

Móvete

Mar Blanco afirmó ayer que esto reabre el debate de la inseguridad que genera el paso de una Nacional por A Estrada, cada vez con más tráfico. “En más de una ocasión demandamos medidas que incrementen la seguridad en este tramo. Los accidentes son muy frecuentes, así que urge tomar medidas. Hay que señalizar más los pasos de peatones, con mejor iluminación y un buen pintado. Pero también entendemos que es necesario instar al gobierno del Estado a avanzar en el proyecto de la variante”, manifestó la portavoz de Móvete.

“A Estrada lleva tres décadas viendo esta circunvalación como una necesidad para aliviar el casco urbano de tráfico. Por ahora, ni gobiernos populares ni socialistas hicieron nada para sacar adelante esta infraestructura vital, especialmente ahora que queremos avanzar en calles peatonales”.

BNG

Desde BNG de A Estrada recordaron que reclamaron en diversas ocasiones mejoras en la seguridad vial en la N-640 a su paso por la villa. “En 2022 llevamos al Congreso esta problemática a través de nuestro diputado, Néstor Rego, alcanzando respuesta del Ministerio de Transportes y de la DGT en la que indicaban que analizarán dicho tramo para la disposición de medidas adicionales de mejora de las condiciones de seguridad vial, si es el caso”.

“Lamentablemente a día de hoy nada se hizo por parte del gobierno estatal, como tampoco se avanzó en la construcción de la variante, que desde el BNG créemelos importante para aliviar el importante tráfico que la traviesa nuestra villa”. “Instamos al alcalde a liderar una respuesta del concello para alcanzar mejoras en la seguridad vial en la N-640, así como la construcción de la variante. No valen excusas ni mirar para otro lado, como hace con todo. Por nuestra parte, como ya hicimos siempre, presionaremos para alcanzar estos objetivos, y por lo tanto anunciamos que llevaremos nuevamente iniciativas al Congreso para conseguir tener una villa segura”.