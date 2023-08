Rutas fluviales por el Ulla para difundir su tradición vitivinícola

En Galicia hay casi medio millar de bodegas y 10.000 personas que trabajan en la viticultura, repartidas en buena parte de la provincia de Ourense, el sur de Lugo, todo el litoral pontevedrés y las dos riberas del Ulla, desde tierras dezanas hasta su desembocadura. La importancia económica de este sector es tal que se cifra en unos 230 millones de euros al año. Por eso, la Fundación Juana de Vega y la Xunta de Galicia ponen en marcha una Estratexia de dinamización do sector vitivinícola galego 2020-2026, con medidas económicas, pero también enfocadas al turismo y al cuidado del paisaje.

El Ulla no es el único río vinculado a la producción de vinos: ocurre lo mismo con el Miño y el Sil en la D.O. Ribeira Sacra, el Támega con la D.O. Monterrei y el Umia que, como el Ulla, pertenece a la D.O Rías Baixas. Para la subzona Ribeira do Ulla, este estudio propone impulsar una ruta marítimo fluvial por el denominado Mar de Arousa así como por este río, dentro de un paquete de actividades que den a conocer también la Serra do Barbanza y su patrimonio arqueológico. La propia D.O.. en su sitio web, permite diseñar rutas por esta subzona y otras, escogiendo qué queremos ver: museos, enotecas, destilerías, bodegas, espacios naturales o alojamientos.

Alojamientos

En este sentido, el estudio de la Fundación Juana de Vega y la Xunta indica que tanto Silleda como Vila de Cruces, amén de A Estrada y Boqueixón, disponen sobre todo de casas de turismo rural, viviendas turísticas y de uso turístico, albergues turísticos y, en menor medida, hoteles. Añade que las rutas que ofrece la D.O. Rías Baixas son un producto enoturístico “consolidado y pionero en el sector en España”. Y la subzona ya cuenta con una fiesta de exaltación de sus caldos, la que acoge Vedra el tercer domingo de abril.

También ayudará a conocer la tradición vitivinícola de la ribera del Ulla aumentar la presencia de sus vinos y productos en el área urbana de Santiago, a la par que se promueve que los visitantes de Compostela se desplacen a la zona para consumir sus vinos, teniendo en cuenta el tirón de las rutas jacobeas en los últimos años.

De las dos que pasan por Deza, el Camiño de Invierno aumenta de forma progresiva en los últimos años. Esta ruta sigue el curso del Sil, de modo que pasa por tierras de otras dos comarcas vitícolas: Valdeorras y Ribeira Sacra.