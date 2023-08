Había moito onde escoller para facer unha reportaxe festeira na comarca, na que chegamos a contar ata unha vintena de celebracións na honra da Santa María Virxe e o San Roque. En boa parte delas xa estiveramos en anos anteriores e desta, logo de ir a de Santa María de Filgueira en Lalín onde honraron a patroa como xa publicamos, acordamos asistir as festas patronais de Santa María de Álceme en terras de Rodeiro, onde tamén renden culto ao San Roque, que ao igual que o Santo Antonio, está omnipresente nos retablos da maior parte das igrexas dezás.

Os veciños de Álceme tiveron dous días de festa en xornadas laborables, que é cando grupos musicais rebaixan as tarifas. Así os días 16 e 17, honraron a Santa María e San Roque con senllas misas e procesións a cargo do párroco José Vázquez Diéguez, saíndo as dúas imaxes o redor do templo portadas por homes e mulleres, ao son da música do grupo de gaitas Repenicando na primeira xornada e os músicos da orquestra Travesía na segunda. Esta mesma orquestra xunto ao dúo Pachi Show, animaron o vermú e a verbena e na véspera a orquestra La Rosa e o D. J. David Expósito.

As celebracións relixiosas foron na igrexa parroquial un amplo templo barroco, dunha soa nave que presenta a curiosidade de ter tres grandes arcos de medio punto soportando o tellado, que non temos ollado en ningunha da comarca. Polo demais os retablos e as imaxes son relativamente novas agás a do Santo Antonio e mesmo a da patroa que é das de vestir, pode ter un cento de anos.

Non é a única festa que se celebra na parroquia. No lugar de Rañestras teñen o San Ignacio de Loyola con capela propia e romaría con notable concorrencia, na que aínda se mantén a tradicional poxa de carnes e animais, da que xa temos dado conta nunha anterior reportaxe.

Esta parroquia está no espiritual a cargo do sacerdote José Vázquez Diéguez, ben coñecido e prezado por este labor que compaxinou ata hai pouco coa actividade empresarial no sector agrario, con notable éxito. Ademais desta parroquia rexe as de Castro de Cabras e Albarellos do municipio de Lalín e a do Sisto en Dozón, nas que conta co aprecio dos seus fregueses que lle teñen dedicado placas e bustos nas súas prazas, polas importantes melloras nos templos e no patrimonio relixioso, nos servizos da comunidade e aínda no eido social, que ten realizado en todas elas. Recentemente, nesta parroquia de Álceme, mediou na ampliación da carballeira que rodea igrexa e serve de campo para a festa, e ten encargado ao escultor lalinense Xabier Arias, un conxunto escultórico relixioso a modo de cruceiro para colocar proximamente neste recinto, onde hai pouco, un vehículo estragou o cruceiro procesional que tiña esculpidos no fuste unha caveira, as teazas e un martelo, que estaba o carón do vello camiño real que atravesa esta parroquia, procedente da Ponte de Pedroso para seguir cara a Xesta por A Lagoa e O Sisto de Dozón, en tempos importantes puntos de comunicación da comarca dezá.

Xulio Lois

Poderiamos versar nesta reportaxe dos campos de mámoas medio estragados de Rañestras e A Latiza, con ata unha vintena de túmulos; dos senlleiros hórreos da parroquia coma o de A Latiza que engaiolou polos seus curiosos remates a Vicente Risco, que o dou a coñecer hai cen anos e ten xemelgos en Pedroso de Rodeiro e O Sisto de Dozón e dos muíños que move o río Arnego e os seus afluentes e súas pontes, polas que vai Camiño de Inverno a Compostela. Tamén o os traballos do que fora mestre da Latiza, Xulio Lois Meijomil, que nos locais da vella escola, xuntou coa axuda dos cativos alumnos e os seus país, centos de pezas arqueolóxicas, que foron parar unhas ao Museo Municipal de Rodeiro e outras non se sabe ben a onde. Na parroquia ven realizando unha loable actividade cultural e social, a asociación veciñal EMECLA da que xa se ten publicado neste xornal en varias ocasións.