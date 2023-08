La selección española de fútbol femenino ha acaparado portadas en los últimos días gracias a su actuación en el Campeonato del Mundo. Su triunfo es ya visto como una oportunidad para que el fútbol femenino pueda dar un paso al frente y ganar la popularidad que tiene en otros países, al tiempo que animará a las más jóvenes a seguir los pasos de Tere Abelleira, Jennifer Hermoso o Alexia Putellas. Esa estrella supone una victoria más, una importante, en una batalla que muchas mujeres vienen librando desde hace años en este país. Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes cuentan con buenos ejemplos de esa lucha, aunque hay un caso que destaca especialmente.

Nuestra protagonista, Ana Valladares Mato, nos atiende desde Arnois, parroquia estradense que hace treinta años vivió el nacimiento de la Agrupación Val do Ulla. Aquel equipo de aldea terminaría años después logrando el ascenso a Segunda División. Hoy, con 48 años y ya desaparecido el Val do Ulla, la centrocampista todavía sigue en activo, siendo una pieza importante en el equipo del Praíña. Por el momento, no hay fecha prevista de retirada.

“Nadie contaba con esa victoria de España. Fue una sorpresa pero también es un orgullo para todo el fútbol femenino español. Para nosotros, que en su día fundamos equipos de la nada porque no había dónde jugar, es algo importante. Fue una alegría”, admite la estradense a la hora de analizar la victoria de España. “Este Mundial ayudará al fútbol femenino. Creo que en estos momentos, la cosa estaba un poco parada. A nivel local por ejemplo, hubo un empuje muy grande cuando llegamos a Nacional pero después bajó en picado. A lo mejor con esto logramos que vuelva ser lo mismo que antes, que la gente recupere la ilusión y se apueste por nosotras”, explicó al tiempo que destacó las ganas que esto puede aportar a las jóvenes jugadoras. “Hay niñas muy pequeñas que juegan al fútbol con hombres en las categorías inferiores. Con triunfos como este pueden ver que hay una salida. Tienen un referente”.

Ana Valladares recuerda que en su caso comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeña. “En mi aldea no había niñas de mi edad, todo eran niños. Cuando tenía vacaciones todos jugaban al fútbol y empecé a jugar con ellos. Ahí aprendí y luego ya lo hacía en el colegio con los compañeros. Como no se me daba mal me llamaban para jugar con ellos”, recuerda la futbolista sobre sus primeros pasos.

Esa afición se convertiría en algo más años después y todo a raíz de una comida familiar. “Somos nueve hermanos, siete mujeres y dos hombres. Ese día estábamos todos juntos y empezamos de broma a decir que teníamos que montar un equipo femenino y al final lo hicimos. Fuimos mi hermana pequeña y yo, y luego mi pareja por aquel entonces, Fachal, que era el entrenador. Fue una broma que se nos fue de las manos. Así nació el Val do Ulla. Imagínate que de la primera plantilla la mitad éramos de la misma familia, porque de mis hermanas cuatro jugaron en el equipo”.

Sus primeros partidos no fueron oficiales. Jugaban en torneos de parroquias hasta que finalmente, hace treinta años, decidieron federarse. Sus primeros partidos fueron en el campo del Estudiantil en Loimil. “Jugábamos con balones Mikasa, agua fría en el vestuario, un campo de tierra... eran otros tiempos. Cuando empezamos éramos todas jugadoras de la zona. Aquí además éramos el único equipo. En Regional teníamos que ir a jugar contra los equipos de la costa”.

Eso cambió cuando el Val do Ulla logró el ascenso a Nacional. “Ahí ya nos fuimos a jugar a la Baiuca y fichamos algunas jugadoras de A Coruña y de otros sitios. A partir de ahí el equipo ya no era tan familiar. Aquello fue una aventura que nos dejó un montón de anécdotas. Hay que decir que hacíamos muchos sacrificios, porque jugábamos al fútbol sala y al fútbol. Andábamos siempre a mil porque a lo mejor teníamos que ir a dormir a Gijón. Fue una gran experiencia”.

La que era capitana de aquel equipo lamenta sin embargo la falta de apoyos que tuvieron en su momento. “La gente no valoraba ni daba mérito a lo qué estábamos haciendo. Creo que ni las jugadoras lo hacían. Recuerdo que algunas incluso se escapaban del hotel para salir o se colaban en una boda cuando teníamos que jugar al día siguiente. Algunas eran imposibles de controlar. Para mí, como capitana y jugadora, era una situación complicada. Creo que fue una pena que en ese momento la gente y las empresas no colaborasen más con el Val do Ulla porque hacía falta mucho dinero”. La aventura del Val do Ulla en Nacional terminó siete temporadas después, paso previo a su disolución definitiva por la enfermedad de Juan Rey, en gran valedor del equipo junto a la propia Ana Valladares.

Tras esa desaparición la centrocampista jugó dos años al fútbol sala y después fichó por el Praíña. “Con 48 años tengo compañeras de 14. Es un horror. Reconozco que ya no estoy como antes pero todavía hay gente que me quiere y que me dice que no se me notan los años en el campo”, bromea.

Veinte años de un histórico ascenso

El ascenso del Agrupación Val do Ulla, un equipo del rural estradense, a Nacional fue una gesta que difícilmente se podrá volver a repetir. Aquellas mujeres se enfrentaron con los equipos de las principales ciudades del norte de España. Fueron sin duda unas adelantadas a su tiempo y quizás por ello nunca lograron alcanzar en reconocimiento ni tuvieron los apoyos sociales e institucionales que merecieron.