El Sindicato Labrego Galego (SLG) vuelve a cargar contra los problemas derivados por la vacuna de la lengua azul, que en su momento no se aplicó a los becerros menores de tres meses y que ahora, al no estar inoculados, no pueden venderse. En esta cuestión insiste también desde hace semanas Unións Agrarias.

Así las cosas, a las granjas no les queda otra que recurrir a veterinarios privados para inocular sus reses, lo que supone un gasto más, al que hay que añadir los derivados por animales muertos por esta enfermedad o los dañados después de la vacuna, como indica el SLG. “Pese a que es perfectamente conocedor de la realidad, José Balseiros insiste en que la vacuna es gratis, obviando la denuncia realizada desde varias comarcas en las que las granjas tienen que hacerse cargo de los gastos de la vacuna”. El sindicato también quiere corregir las declaraciones del director xeral de Agricultura sobre las indemnizaciones por daños, “pues el plazo limitado para las mismas, 48 horas después de la inoculación, imposibilita identificar y recoger de forma rigurosa sus efectos secundarios, ya que estamos viendo incidencias más allá de las tres semanas”, como muertes embrionarias, reabsorciones embrionarias o intolerancias a penicilinas. Añade que esta nueva versión de la vacuna está siendo probada en Galicia, una de las comunidades con la mayor cabaña de ganado vacuno, “sin que se esté dando tiempo a seguir sus resultados o a hacer comparativas con otros territorios”.