Capitáns da memoria

O Colectivo Capitán Gosende recibiu o pasado xoves en Poio o premio Galicia Mártir concedido pola Fundación Alexandre Bóveda polos seus anos de traballo en prol da memoria histórica en Terra de Montes. O escritor e historiador Calros Solla foi a cara visible deste galardón, cun discurso no que aproveitou para reclamar máis apoio por parte das administracións, especialmente do Concello de Cerdedo-Cotobade. Onte, varios dos integrantes do colectivo reuníronse no Campo das Laudas, unha das súas iniciativas máis recoñecidas, para analizar o que supón este premio e tamén o camiño que tiveron que facer ata este punto.

“O Galiza Mártir é un galardón que neste caso, no caso da miña persoa e do colectivo Capitán Gosende, recoñece unha labor de anos de traballo de recuperación da memoria histórica na Terra de Montes e, especialmente, no Concello de Cerdedo. É una labor que se remonta ao ano 2006, cando axudamos a colocar o monolito na Ponte do Barco en memoria de Arca e de Bugallo. Despois, xa no ano 2016, esa idea amplifícase na procura da visibilización permanente dos nosos veciños e acada máis transcendencia coa primeira pedra no Campo das Laudas. Iso tamén coincide coa publicación do libro Así aprenderán a non ter ideas. O diñeiro recadado coa súa venta serviu para financiar as primeiras pedras”, recordou Solla analizando os seus primeiros pasos.

A transcendencia do Campo das Laudas xa traspasou fronteiras. Xa é unha iniciativa ben coñecida, que está recadando moitos apios dentro e fora da Galicia. “Detrás deste proxecto hai unha gran labor bibliográfica. Iso pódese comprobar cando tres membros do colectivo, Fernando Salgado, Alicia Garrido e eu, publicamos cinco leiros sobre a memoria histórica, tres centrados en Cerdedo, outro na Illa de Arousa e outro en Ribas do Sil. Supoño que este galardón recoñece todo iso. Por un lado iniciativas como o Campo das Laudas e por outro o labor de investigación”, remarcou Solla.

O historiador está sendo nestes días a cara visible do colectivo pero o propio Solla destaca que, tras este nome de capitán agóchase un grupo amplo de persoas. “Capitán Gosende é unha froitosa sinerxía. É unha asociación que non se adapta aos moldes clásicos. Aquí prima o voluntariado, así que vive e se alimenta do traballo voluntario de moita xente. Hai moitos que se achegan pero, por circunstancias da vida, logo poden alonxarse un pouco do proxecto pero logo volven en función das súas prioridades. Hai unha serie de xente que estamos aí sempre e que lle damos forma e coordinamos os proxectos de futuro pero hai un apoio moral e incluso económico que permiten que se fagan realidade is os proxectos”.

Capitán Gosende centra gran parte do seu traballo, tanto na memoria histórica como na posta en valor de elemento patrimoniais, no antigo Concello de Cerdedo. “Nos vemos Cerdedo como una metáfora do país. Aquí pasa de todo pero nunca pasa nada. Sírvenos como un laboratorio de ideas. No caso sen embargo no proxecto do Campo das Laudas xorde en resposta dunha cuestión sangrante, e é o incumprimento da Lei de Memoria Histórica do 2007 por parte das autoridades locais. A mensaxe que transmiten aos veciños é nefasta porque, depende da Lei, unhas se cumpren e outras non. Como as autoridades non tomaban cartas no asunto un grupo de cidadáns demos un paso adiante e puxemos en marcha isto”.

Solla levou esta situación o pasado domingo ao seu discurso no Día da Galicia Mártir aproveitando a presencia de autoridades. “Alí puidemos pedirlle ao vicepresidente da Deputación de Pontevedra que entremedie co alcalde Cubela e que, dunha vez por todas, retire a simboloxía fascista de Cerdedo,”, afirmou, recordando que Capitán Gosende xa fixo un laborioso traballo de recopilación de todos is os símbolos fascistas. “Agora a pelota está no tellado do alcalde Cubela porque a Deputación comprometeuse a axudar no plano económico”.

Solla considera que o seu traballo é moitas veces pouco agradecido e recoñecido por parte das administración e por parte da cidadanía. “Cada membro do colectivo ten a súa ideoloxía. Hai cousas comúns, como o galeguismo ou o amor pola nosa terra, pero despois, as diferencias políticas deixámolas fora. Nós non facemos promoción de ningún partido político. Estamos por riba diso. Incluso ás veces estamos por riba das familias das vítimas. Inauguramos algunha lauda que os familiares agradeceron e viñeron ata alí. Houbo outras nas que non veu ninguén. Parécenos ben. O noso obxectivo son as vítimas. Homes que naqueles momentos difíciles se significaron na defensa da legalidade democrática e da liberdade. Só por iso a súa memoria merece ser honrada”.