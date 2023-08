Las obras de ampliación de A Romea cumplen un año y están abocadas a una segunda prórroga

La Fraga do Alén, este es el nombre que lucirá en la placa inaugural del proyecto de ampliación del cementerio municipal de A Romea, en Lalín. Se trata de una ambiciosa intervención con la que el Concello quiso resolver la falta de espacio para enterramientos sino crear un espacio natural en torno al camposanto y el proyecto fue seleccionado dentro del plan Reacpon de la Diputación provincial hace ahora dos años.

El organismo provincial comunicaba al Concello en agosto de 2021 la concesión de una ayuda de algo más de 1,3 millones de euros para un proyecto cuya ejecución material se iba hasta los 1,8 millones, asumiendo la diferencia la administración municipal. A mediados de agosto del año pasado se firmaba el acta de replanteo previa al arranque de las obras, adjudicadas a la empresa Vilariño con un plazo de ejecución de ocho meses. La crisis de materiales provocó que la obra no avanzase a la velocidad esperada y ya en diciembre del año pasado se valoró la posibilidad de solicitar una prórroga para la finalización de los trabajos. Fue durante una visita de la expresidenta de la Diputación Carmela Silva, quien en A Romea comunicó al alcalde, José Crespo, que no habría problema alguno en estirar unos meses más el final de obra. “Lo importante es que las cosas se hagan, no tanto las fechas”, comentó entonces.

Semanas después la institución provincial comunicó la aprobación de la prórroga, situando el final de las actuaciones el 31 de diciembre de este año; es decir, ocho meses después de lo previsto inicialmente en la adjudicación. No obstante, la empresa podría haber solicitado una segunda prórroga pues, al menos lo que se aprecia en una visita a la zona, es que todavía queda bastante trabajo por hacer. La superficie total objeto de la intervención onda los 32.000 metros cuadrados, en un intento de integrar y fusionar el recinto actual y su área de extensión, hacia el puente de la autopista, en el paisaje circundante, además de transformarlo en un espacio sostenible, ecológico y atractivo. La parte nueva abarca 13.509 metros cuadrados, donde se construirán un total de 2.160 nichos. En la actualidad son en torno a 4.000 los existentes.

La Fraga do Alén contará además con un lago artificial y un auditorio, donde se tributará un homenaje a las mujeres y que llevará el nombre de la escritora Xela Arias.