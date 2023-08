Los servicios de emergencias de Lalín retiran una media de siete nidos de velutina al día

La presencia de nidos de velutina durante la época estival es siempre un motivo de preocupación entre los habitantes de Deza y Tabeirós-Montes. Más, teniendo en cuenta que se trata principalmente de concellos rurales. No obstante, este año la presencia de estos insectos se ha extendido más de lo habitual en algunas zonas, concretamente en Lalín, Silleda y Vila de Cruces, donde los servicios de emergencias y los bomberos actúan diariamente para retirar estas colmenas de lugares en los que puede suponer un riesgo para las personas.

En concreto, Víctor Blanco, jefe de Emergencias Lalín, afirma que la media de intervenciones diarias de este tipo está en las siete en lo que va de verano, algo que supone “un crecimiento exponencial” respecto a años anteriores y que se asemejaría al porcentaje de cuando las velutinas comenzaron a aparecer, hace unos seis años. Blanco puntualiza que: “nosotros solo actuamos cuando nos llaman del 112 o del 012 y normalmente esto ocurre cuando el nido se encuentra en espacios urbanos, cercano a casas o a lugares en los que se suele concentrar mucha gente”. “De otro modo, los que se encargan son el 012, una empresa que tiene una concesión de la Xunta para esto y que realiza estudios y estadísticas por zonas para ver cómo se extienden estos insectos, por ello es recomendable que se llame directamente a ellos y así puedan tener un plano más detallado de la zona”. Asimismo, para prevenir su aparición, recomienda implantar trampas en primavera.

En cuanto a la técnica que usa en Lalín, consiste en disparar balines de veneno que deben quedarse dentro del nido para así descongelarse poco a poco y matar todas las velutinas, luego marcan el árbol o el punto pero no retiran los nidos ya que “es algo orgánico, con la lluvia se irá deshaciendo polo a poco” declara el jefe de Emergencias Lalín.

Los Bomberos de Silleda también actúan en este ámbito, aunque menos que Emergencias pues no pueden desplazarse a más de 20 minutos del parque. Aún así, su media diaria es de un nido al día, y desde el cuerpo admiten que “es una plaga difícil de aplacar”. Una perspectiva que comparten den Protección Civil de Vila de Cruces, donde han dejado de retirar nidos desde principios del mes pasado por falta de material para hacerlo, pero que aseguran reciben llamadas de vecinos diariamente por este tema.

En A Estrada, sin embargo, la percepción es distinta, y desde Emerxencias tan solo gestionan dos o tres nidos al mes, según comparte el jefe del servicio, Carlos Failde. Este expone que en la zona el 012 lleva el groso de los casos pero que aún así, la presencia de velutinas no ha aumentado con respecto a otros años. Mientras, en Protección Civil de Forcarei ya no se actúa en esta área desde hace dos años, cuando la empresa concesionaria de la Xunta pasó a tomar control, pero al igual que n Vila de Cruces, ven un aumento y consideran que la gestión sería más rápida si la gestión pasase por ellos.

Un problema medioambiental, no un peligro

Desde el Servicio de Emergencias de Lalín, Víctor Blanco asegura que los nidos de velutinas, pese al temor extendido que se le tiene en la sociedad, no son peores ni más peligrosos que los de las avispas tradicionales. El responsable declara que: “esto es un problema medioambiental, no es una emergencia ni un peligro para los vecinos o vecinas. Si no se nos pide intervenir en nidos de avispa, que causan el mismo daño, no tendría sentido que intervengamos en estos”. No obstante, entiende que existen muchos prejuicios y temores en torno a estos insectos: “nos llaman muchas veces porque hay un nido cerca de un colegio, o de una terraza donde juegan niños, y cuando preguntamos si hay alguien alérgico contestan que no lo saben”. En este sentido, Blanco asegura que el incremento de llamadas e ntervenciones este año también puede deberse a que las colmenas se han ido expandiendo por el territorio: “hay más presencia de lo habitual en el casco urbano, es frecuente que nos llamen porque hay nidos en terrazas, en trasteros... no sabemos a qué se debe, pero antes no ocurría”. Con todo, animan a mantener la calma y en caso de tener un nido cerca, avisar al 012.