A Piedade en Filgueira

A parroquia lalinense de Filgueira celebrou as festas patronais na honra da Virxe da Piedade en tres xornadas, rexistrando nas tres unha notable concorrencia de público, atraído polo bo tempo e o programa que elaborou a comisión de festas. O sábado houbo misa cantada na igrexa parroquial e ao remate, a procesión coa imaxe da patroa da parroquia, a cruz e os estandartes que deron unha volta o redor do templo, levados polos mais devotos. O domingo, a misa celebrouse no propio campo da festa e non houbo procesión, pero si abundante pólvora. A parte profana comezara o venres pola noite cunha verbena a cargo da orquestra de moda, El Combo Dominicano e o DJ. M Music. O sábado a verbena estivo amenizada polo grupo Fussión e o DJ. Pedro VR e o domingo, na sesión vermú e na verbena, a música puxérona os dúos Reflejos e Dilema.

Este ano douse a coincidencia de que na segunda xornada das festas o párroco Elías García Carmuega cumpría 90 anos, os mais deles ao fronte da parroquia de Filgueira, feito que non pasou desapercibido polos seus freguesas e o que é sancristán dende hai mais de trinta anos, Manuel Vázquez Pájaro, que ao remate dos actos relixiosos do sábado, felicitárono efusivamente na propia igrexa ao tempo que lle cantaban o cumpre anos feliz, que agradeceu emocionado. O benquerido párroco, que polo de agora non pensa xubilarse, rexe tamén as parroquias de San Román de Santiso dende 1983, da que a de Santa María de Filgueira que é anexo na actualidade e a de Santo Adrao de Moneixas, ben coñecida polo seu santuario mariano, todas elas en terras de Lalín. Por uns anos tamén estivo encargado do culto na parroquia de Santiago de Sello. Don Elías, como é coñecido polos seus fregueses, naceu na parroquia lalinense de Noceda, onde a familia tivo casa solar da que saíron recoñecidos e apreciados membros, pioneiros na mecanización agraria e na implantación de naves gandeiras, na promoción inmobiliaria e ata na escultura ou na política.

A igrexa actual de Filgueira é barroca, cun ben labrado campanario de pináculos e varanda de cantería, semellante ao da de Santiso, poida que feita na mesma época e polas mesmas mans . A antiga, estaba situada no lugar coñecido por A Capilla, entre as aldeas de Outeiro e A Ermida e dela deberon vir un anaco dunha lapida que unha inscrición sinala pertencente ao “servo de Deus, Pedro Yañez, morto o día VI das Idus de marzo la xeira do ano MCCVIII” (ano 1170), que se chantou sobre a porta lateral e algúns perpiaños que asoman nos muros e a ábsida da actual igrexa. Da vella, tamén puideron saír varios sartegos de pedra, que gardan os veciños, xunto a outras pedras labradas atopadas no agro, que semellan da época romana. No interior da igrexa de Filgueira tiveron enterramentos os do Pazo de Cardexía que eran González Pardo de apelido e logo Velón, do que dá fe unha lápida sepulcral medio oculta baixo o altar cunha data do século XVII. Estes Velón tiveron tamén casa señorial con capela en Santiso e enterramentos na igrexa daquela parroquia, que hai cen anos era anexo de Filgueira e logo pasou a ser o revés. Dise que no 1585 fixo unha cruz procesional para esta parroquia o prateiro compostelán Rodrigo de Pardiñas, pero dela nada sabemos.

Da parroquia de Filgueira habería que tratar do seu castro cos petróglifos da Pena da Cunca e de media ducia de mámoas que houbo en varios lugares; do pazo de Cardexía que lamentablemente segue instalado na ruína; das casas señoriais e labregas da Fábrica do Espiño dos Blanco Aguerre, das da Senra e das Queimadas dos Zalabeite ou a de Pampín da Cima do Alle e algo habería que dicir tamén da arquitectura popular, con notables hórreos, os muíños do regato das Abeleiras, a aínda das lendas da Fonte e da Ponte das Meigas, ou da banda de música que tivo a parroquia, pero o espazo que dispoñemos non dá para mais.