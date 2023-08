Jóvenes con miedo a envejecer

La preocupación por la estética no es una cosa de ahora, pero en los últimos años el mundo de la belleza se ha magnificado y cada vez es más habitual que las personas intenten cuidarse por fuero lo máximo posible. Muchas veces, incluso más que por dentro. Se trata de intentar dar la mejor versión de uno mismo, pero en ocasiones este objetivo puede convertirse en una obsesión peligrosa, especialmente si se empieza demasiado pronto.

A Estrada, pese a ser un concello con una extensión urbana relativamente pequeña en comparación a, por ejemplo, ciudades como Santiago, Vigo o A Coruña, se concentran numerosos centros de estética que rompen con la creencia de que la vanguardia y la tecnología en este ámbito se encuentra en las grandes metrópolis. En concreto, si se centra la búsqueda en los que combinan las disciplinas de medicina y estética son tres los establecimientos: Añil, Cuidate + y Ana Piñeiro.

En el primero, por ejemplo, reconocen que la preocupación por cuidarse la piel es cada vez mayor y que la gente empieza antes. Asimismo, aseguran que este incremento en el interés de la población por sacarse el mayor partido posible es relativamente reciente. En cuanto a los tratamientos que se suelen demandar, distinguen dos tipos: estética y medicina estética. El primero consiste generalmente en aplicar productos sobre la piel, generalmente con cremas, formulados con principios activos como el ácido hialurónico, el colágeno, la vitamina C, elastina o células madre. Estos se combinan con otras técnicas, como masajes, radiofrecuencia, dermapen o ondas de choque.

Por otra parte estaría la medicina estética, que consiste en inyectar estos principios, o otros como el plasma sanguíneo. Para ello, en Añil cuentan con la asistencia de un médico especializado, llamado Jorge Novoa, que visita el centro una vez al mes.

Llama la atención, no obstante, la edad media de los clientes que demandan estos tratamientos– 25 años de media– según el personal del centro.

Si bien dichos tratamientos no bajan de los 300 euros y todavía no disfrutan a nivel local de la popularidad con la que cuentan en ciudades, en Añil explican es común que gente cada vez más joven, incluso de 20 años, se interese por o consuma medicina estética. En este sentido, advierten de que no es recomendable comenzar con estos procedimientos a una edad tan temprana, sacando cuestiones puntuales que puedan generar complejos en el individuo.

Así, abogan por “buscar el bienestar y la salud, pero manteniendo los rasgos que nos caracterizan”, pues especialmente a edades en las que la personalidad todavía no está totalmente formada es fácil caer en tendencias y modas que, si lo que se hace es una intervención permanente, puede acabar cambiando la apariencia de una persona para siempre.

Las redes sociales como principales culpables

Si la media de edad de la clientela de los centros de estética y medicina estética de A Estrada está en los 25 años, cabe preguntarse por qué la juventud siente una mayor presión por cuidarse la piel en una etapa en la que más allá de hidratarse y protegerse de la exposición al sol, no deberían repararse demasiado en estas cuestiones. En Añil apuntan a las redes sociales como culpables de que se persiga un patrón de belleza cada vez más específico y poco realista. El personal del centro afirma que: “hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, no a todo el mundo le quedan bien las mismas cejas, los mismos labios... si seguimos imitando estos modelso todo el mundo acabará con la misma cara”. Asimismo, recalcan que “lo que se muestra en redes sociales no es la realidad, sino lo que quieren que veas”. Por ello, advierten de que cuando se tomen decisiones a estos niveles deben hacerse “cuando se está muy convencido y consciente”.