Adiós a un clásico del comercio de Lalín

Los ultramarinos y bazares fueron durante muchos años los establecimientos base en el comercio, un comercio de proximidad, que fue desapareciendo con la llegada de las grandes cadenas de supermercados. En Lalín quedan ya pocos establecimientos clásicos, comercios con tradición, de los de toda la vida y el bazar Torres es uno de ellos. Ahpra cuelga este año el cartel de liquidación por cierre después de 69 años.

El establecimiento fue abierto en el año 1954, en la rúa Matemático Rodríguez, como un bar ultramarinos por Jesús Hermida y Blanca Nieves Ramos, aunque pronto se transformó en un ultramarinos y droguería. Con el paso de los años se siguió reinventando hasta acabar siendo un bazar donde se vende “un poco de todo”. Desde hace ocho años Carlos Vázquez Ríos, yerno de los fundadores, es el encargado de un local que se prepara para despedirse para siempre de Lalín, aunque se mantendrá en la memoria de los numerosos clientes que pasaron por el establecimiento.

Nacido en Santiago de Compostela, Carlos se mudó a Lalín con 25 años cuando conoció a su mujer María Jesús Hermida Ramos: “conocí a mi mujer cuando estudiábamos y no me quedó otra que venir para aquí. Esto de hecho es de mí mujer. Ella es la reina y yo soy el príncipe consorte”. Carlos lleva 47 años ya en Lalín por lo que se siente un lalinense más: “a mí me acogieron muy bien aquí hasta el punto de que si ahora me preguntan de donde eres digo de Lalín”. Cuando llegó estuvo en el establecimiento de sus suegros, por aquel entonces aún un ultramarinos: “cuando vine estuve aquí con mi suegro hasta que empecé a trabajar por mi cuenta como decorador”. En 1997, coincidiendo con esta andadura profesional individual como decorador, el establecimiento pasó de ser un ultramarinos a ser el bazar de la actualidad y fue su mujer, maestra de guardería de profesión, la que se hizo cargo del negocio que fundaran sus padres. Cuando María Jesús se retiró en el 2014 para cuidar a su madre fue Carlos el que pasó a hacerse cargo del negocio. Sus casi cinco décadas en Lalín estuvieron muy ligadas al establecimiento de sus suegros hasta el punto de ser reconocido por el nombre del local. “Aquí me conocen todos por Carlos Torres, si preguntas por Carlos Vázquez Ríos nadie sabe quien es”, relata con alegría.

Carlos recuerda con cariño los años pasados, cuando la situación era mucho mejor que ahora: “antes esta era la mejor calle del pueblo, la más comercial, pero ahora está casi muerta”, dice sobre una rúa Matemático Rodríguez en la que solo queda un supermercado, un hotel, una farmacia, un bar y una inmobiliaria. “Cuando cierre, lo que es pequeño negocio ya no quedaría ninguno en la calle”, comenta. El propio Carlos lamenta también la situación que vive el pequeño comercio, que tiene que buscar muchas alternativas para sobrevivir: “está desapareciendo, en un futuro resurgirá, pero de momento desaparece”.

Productos hasta diciembre

Ahora, con unos carteles en la puerta que anuncian el cierre y unas rebajas en los artículos, confía en poder liquidar todo antes de diciembre: “En enero cumplo ya 73 años y ya tengo una edad. Entonces hay que cuidar un poco la salud y disfrutar de la vida”. Desde que puso los carteles de liquidación son mchos los que se acercan hasta el local. “Viene más gente y la venta aumentó, pero también los precios bajaron”, puntualiza.

Para Carlos y para su mujer todos estos años son un recuerdo increíble: “la experiencia fue maravillosa porque además pillamos unos tiempos estupendos. Nos encontramos muy buena gente aquí”. El encargado actual del bazar cuenta que asentarse en Lalín fue algo muy bonito en su vida y de lo que no se arrepiente porque “es un sitio extraordinario y no tiene nada que envidiarle a muchas grandes ciudades”. Tanto para Carlos como para su mujer Lalín es “un sitio en el que te sientes como en casa porque la gente es muy acogedora”. Además, añade que es un lugar en el que te puedes encontrar todo lo que necesitas: “tiene conservatorios, institutos, piscinas, un aula de la UNED, está muy bien comunicado, es tranquilo... las infraestructuras y las facilidades que tiene Lalín ya las querrían en muchos sitios”.

Los tiempos pasados “fueron mejores”

Ayer, coincidiendo con día de feria en la capital dezana, Carlos Vázquez recordaba con nostalgia lo diferentes que son estos días a los de antes: “desde hace cinco o seis años los días de feria son los peores. Ahora van al mercado, compran lo que sea y se van. La gente ya no pasa por las tiendas”. Antes esta situación era diferente y las jornadas de mercado mucha gente se acercaba a las tiendas del pueblo y eran unos días muy fructíferos. “A las 9.00 abríamos y no cerrábamos hasta las 21.30 horas. Pero es que no cerrábamos ni al mediodía y éramos cuatro personas vendiendo aquí”, añade. Especialmente llamativa era la época en la que aún estaba abierto el establecimiento como un ultramarinos: “cuando teníamos alimentación paraban aquí todos los coches y autobuses para comprar”. En esa época, sin la presencia de las grandes cadenas de supermercado, los ultramarinos eran los lugares donde hacer las compras. “Aquí había tres ultramarinos buenos en esa época que eran los que se llevaban el gato al agua en ventas porque era donde había que comprar, y este era uno de esos”. Para el encargado del bazar Torres “es casi imposible competir” con las grandes empresas, que dificultan cada vez más la actividad del pequeño comercio. “Yo compadezco a los jóvenes que empiezan ahora y cogen un local, tienen que pagar un alquiler, autónomos...”, puntualiza. Además, también destacó el carácter de la gente de antes: “era más luchadora, ahora se queja por cualquier cosa”. “Antes la gente empezaba con una mano delante y otra detrás y luchaban por salir adelante. Mis suegros, por ejemplo, fueron trayendo ellos la piedra para hacer la casa”, detalla Carlos, que pone en valor la capacidad de reinventarse y de buscar soluciones a los problemas como fue el caso del negocio de sus suegros y de tantos otros por toda Galicia.