La población en edad de jubilación duplica la de los menores de 25 años en las comarcas

El envejecimiento de la población es un fenómeno que no entiende de territorios y es común en buena parte de la geografía gallega, más acusado si cabe en los concellos alejados de la franja atlántico-cantábrica. Al interior le cuesta mucho resistir y se cuentan con los dedos de una mano aquellos ayuntamientos que mantienen población sin estar en el área de las grandes urbes. La despoblación del rural es un hecho, sus habitantes son muy mayores y los nacimientos llegan a cuenta gotas.

Deza y Tabeirós-Montes ejemplifican, sin duda, el caso de un área en la que solo sus municipios más poblados amortiguan los efectos de un saldo vegetativo negativo con la llegada de vecinos procedentes del extranjero y Lalín, en particular, habría perdido hace muchos años la primera categoría de no ser porque en la actualidad el peso de los extranjeros sobre el padrón municipal esté ya en el 8 por ciento. En el conjunto de las comarcas, las personas en edad de jubilación, es decir, con 65 o más años, duplican a las que tienen menos de 25 años. Así, según los datos del último censo, los ocho municipios de las comarcas cuentan con 64.629 vecinos, de los que 23.147 rebasan los 65 años y solo 11.179 tienen menos de 25. Los más veteranos suponen casi el 36% del total, mientras que la media autonómica se sitúa en el 31 por ciento y la provincial apenas rebasa el 27%.

Lalín es el municipio de Deza y Tabeirós-Montes en los mayores de 65 años tienen un menor peso sobre el censo absoluto y, con 6.418 vecinos del total de 20.201, suponen el 31,7 por ciento. El porcentaje en A Estrada se va hasta el 35 o lo que es lo mismo, hay 7.050 ciudadanos en edad de jubilación de sus 20.106 que integran el censo. En Silleda son 3.017 de sus 8.860 habitantes y en Forcarei; 1.708 de 4.802.

A partir de ahí estamos hablando de que los mayores de 65 años representan como mínimo el 40% de los padrones municipales. En Vila de Cruces son el 43% de sus 5.063 residentes y en Rodeiro y Dozón suponen casi la mitad de su población. En el primer caso son 1.111 de los 2.317 cambotes inscritos en el padrón y en Dozón, 489 de sus 1.028 vecinos. En Agolada el porcentaje es del 52, con 1.176 mayores de 65 años y 2.252 habitantes.

115 centenarios

Por otro lado, los registros estadísticos nos permiten conocer las características de la población a través de las edades simples y, con los datos de los padrones en vigor, del pasado ejercicio, en los ayuntamientos de las comarcas figuran 115 personas que rebasan el siglo de vida. La distribución es la siguiente: Lalín (29), Silleda (10), Vila de Cruces (12), Rodeiro (3), Agolada (11), Dozón (17), A Estrada (24) y 9 en Forcarei.

Como indicábamos antes los movimientos migratorios son fundamentales para frenar la sangría demográfica. Pero también influyen a la hora de rejuvenecer los padrones municipales. Sirva como ejemplo el caso de Lalín, donde la edad media de su población se sitúa en 47,79 años, cifra que entre los ciudadanos nacidos en España se va hasta los 48,6 y en los extranjeros la media cae hasta los 41 años. Este ejemplo sirve para los demás concellos y, por ejemplo, la edad media de los estradenses con nacionalidad española es de 49,33 años y la de sus residentes llegados del extranjero baja a 35,8. O en Rodeiro, donde las medias se sitúan en 56 y 28,8 años respectivamente.

Impulsan una Casa do Maior en Rodeiro

La Consellería de Política Social resolvió ayer un paquete de ayudas encaminadas a la puesta en marcha de Casas do Maior en distintos municipios gallegos, entre los que figura la solicitud de una para Rodeiro. La promotora del centro Vanesa dos Anjos López, una mujer natural de O Sisto (Dozón) que pretende poner en marcha este servicio en un bajo que rehabiltará en el núcleo urbano de la capital de Camba. Recibirá una ayuda de 15.000 euros para gastos de inversión y de funcionamiento de las instalaciones y otros 19.000 euros anuales para el funcionamiento diario de esta Casa do Maior. En la partida de gastos a inversión se anticipa el 80% del montante y para el funcionamiento podrá llegar al 100% desde el día en la ponga en marcha. Ahora, los promotores reciben 10 euros diarios para asumir los desplazamientos de los usuarios, el doble que en la anterior convocatoria. Vanesa dos Anjos, taxista de profesión, dejará este oficio para centrarse en la rehabilitación del inmueble en el que pondrá en marcha un recurso asistencial que, por su filosofía, está orientado a personas mayores de 60 años que pueden hacer uso del mismo ocho horas diarias de lunes a viernes. Es un servicio gratuito y solo deben abonar la comida en caso de que lo deseen. Con esta son ya cuatro las Casas do Maior que habrá en Deza tras las ya operativas de Agolada, Dozón y Vila de Cruces.