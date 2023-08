La venta de turismos cierra un buen verano tras ceder la crisis de suministros

Quien desease cambiar de coche el verano pasado, o se veía abocado a comprarlo casi por catálogo, sin probarlo, o debía esperar varios meses. La guerra entre Ucrania y Rusia desató, entre otras muchas, una escasez de chips y una escalada de precios en otros materiales. Y como era muy difícil cambiar de vehículo y estrenar un nuevo, llegó un momento en que los coches de segunda mano dispararon sus precios, por su escasez.

Hoy la situación ha cambiado: los concesionarios vuelven a tener varios modelos para ver y el precio se mantiene. Pero hay distintas situaciones según la empresa con que hablemos: desde Iglecar Auto SL, José Iglesias señala que mejoraron sus precios tanto los coches nuevos como los de segunda mano. Detecta dos tendencias en la clientela: o bien cambia de vehículo a los cinco años o bien estira mucho más su turismo hasta que decide entregarlo. Y en ocasiones ese cambio de turismo se da al encontrar otro que, aunque sea de segunda mano, “tiene como mucho 80.000 kilómetros. Puedes encontrar vehículos de Mazda o de Renault, usados, por 15.000 euros ó 20.000 euros, de cinco años y a los que aún les quedan otros dos de garantía”, explica.

A Estrada capitanea la demanda

Iglesias destaca el buen ritmo de ventas de su concesionario en A Estrada, y quiere destacar que buena parte de su clientela, sobre todo los de entre 25 y 40 años, “ya vienen previamente informados de las prestaciones del modelo que desean”, gracias a búsquedas en internet y en redes sociales.

En A Estrada, precisamente, está el concesionario de Start Motor, que vende coches de segunda mano. Uno de los socios de esta empresa, Jacobo González, recuerda que si bien el precio de estos vehículos subió tras la pandemia, ahora volvió a cifras similares a las de antes. Recuerda que sí hubo problemas en el suministro de coches de ocasión precisamente por la escasez de turismos a estrenar, “ya que si no se entregan esos coches de los clientes” se reduce el mercado del coche de segunda mano. También a raíz de la pandemia cambiaron las costumbres del cliente: antaño, el 20% de las ventas era, por así decirlo, por un capricho y una compra pasional. Ahora, ese coche de ocasión se adquiere porque se necesita.

El SUV, el más demandado

Smart Motor tiene gama alta, pero sobre todo gama sencilla entre sus vehículos de ocasión. Sigue triunfando el SUV, hasta el punto de que las berlinas grandes que se fabricaban antaño ahora responden también a este modelo, como ocurrió con el Peugeot 508. Cabe recordar que desde enero de este año una veintena de ciudades multan a los vehículos que no lucen una pegatina ambiental. Los turismos que no tienen acceso a uno de los cuatro distintivos ambientales son los de diésel matriculados antes de 2006 o los de gasolina matriculados antes de 2001. En el caso de Smart Motor, “ya no vendemos coches sin etiqueta, los nuestros suelen tener entre cinco y seis años” y con una garantía prácticamente idéntica ala de un vehículo a estrenar.