Un motivo para tirarse al mar

El martes 15 se celebró en Moaña la XI Edición de la travesía O Frisgón, una ruta de nado de 2.100 metros en la que coincidieron dos estradenses que son más que un ejemplo de superación y de que nada supone un impedimento: Montse Terceiro y Mario López.

Con 13 años, Mario López, sufrió una nefropatía que le obligó a recibir un trasplante de riñón a los 17. A los 30 años recibió su segundo trasplante y ahora está a la espera de un tercero, recibiendo mientras tanto un tratamiento de hemodiálisis. “Tengo que ir tres días al hospital a hacer hemodiálisis. Además, en el año 2016 sufrió un derrame cerebral que casi acaba con su vida.

Por su parte, Montse Terceiro tiene un daño cerebral adquirido producido por un ictus que sufrió hace cinco años y cuyas consecuencias afectan sensiblemente a su vida cotidiana. A pesar de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente en sus vidas, ninguno de los dos pierde la sonrisa y se muestran ejemplos a seguir para dar visibilidad y apoyo.

Ambos participaron el martes en la travesía O Frisgón y lo hicieron junto a Juan Martínez y Marta Vázquez, dos miembros de la Asociación de Dano Cerebral Compostela (Sarela). Estas iniciativas o actividades sirven para dar visibilidad a la práctica deportiva de personas con alguna discapacidad y mostrar que nada es un impedimento cuando te lo propones. “Estamos muy satisfechos con el resultado porque lo hacemos por dar visibilidad al deporte inclusivo”, explica Montse Terceiro. Algo en lo que coincide Mario López: “lo importante es dar visibilidad a que a pesar de que tengas una enfermedad o cualquier tipo de restricción puedes conseguir las cosas si te las propones”, explica Mario López.

Con la participación en estás actividades, lo que buscan tanto Montse Terceiro como Mario López, no es solo dar esa visibilidad, si no ser una forma de animar a la gente a practicar deporte. “Lo que buscamos haciendo esto es animar a mucha gente que en el caso de tener cualquier tipo de discapacidad se puede hacer igualmente deporte”, comenta Montse Terceiro. Para, Mario López en algunos casos las dificultades pueden ser mayores: “en mi caso si que es verdad que es bastante complicado porque con la sesión de hemodiálisis acabas muy cansado y tienes que recuperar”. Pero para hacer frente a estas dificultades es fundamental contar con una gran fuerza de voluntad. “Tienes que tener una mentalidad fuerte y decir tengo más dificultades que otras personas para hacer algo pero si me esfuerzo un poco todos los días lo acabo consiguiendo”, afirma el propio Mario López.

Durante su travesía a nado por la costa moañesa los dos estradenses contaron en todo momento con el apoyo de Arousaman y de Arroases do Val Miñor. “Si no fuera por ellos no podríamos hacerlo porque son quienes nos ayudan, nos entrenan, nos protegen y nos animan a hacerlo”, destaca Montse Terceiro.

El deporte como ayuda física y psicológica

La práctica del deporte no es solamente beneficiosa y una ayuda a nivel físico, sino que en gran parte de las ocasiones es una gran ayuda a nivel psicológico. “El apoyo psicológico del deporte es brutal”, comenta Mario López. Hacer cualquier deporte es gran auxilio para desconectar o ver la vida de una manera diferente por un momento. “Para mí el deporte es una gran vía de escape que me ayuda a llevar esta espera por el trasplante de la mejor manera posible”, añade Mario López. Para Montse Terceiro, l deporte es además una gran forma de socializar y de comunicarse con los demás: “hacer deporte es muy necesario por un tema mental y por un tema de juntarse unos con los otros, de unificarse y de que en mayor o menor medida se puede seguir haciendo una vida medianamente normal”. “Practicar cualquier deporte te hace sentir como con más fuerzas y sirve para que la gente se de cuenta de que son capaces de todo”, concluye Montse Terceiro.