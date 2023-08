Como ya es tradición cada día 17 de agosto, el monumento en recuerdo de Alexandre Bóveda erigido en A Caeira (Poio) será el escenario del acto institucional organizado por el Concello en colaboración con la Fundación Alexandre Bóveda con motivo del Día da Galiza Mártir que este año coincide con el 87 aniversario de la muerte del insigne galleguista. En este acto también se hace entrega del Premio Galiza Mártir, una distinción que se inició en el año 2006 para reconocer el trabajo de diferentes personalidades en la lucha por poner en valor la memoria histórica. En esta ocasión, este premio, entregado siempre a nivel individual, recayó en el historiador cerdedense, Calros Solla Varela, quien sin embargo hizo extensivo este reconocimiento a todo el colectivo Capitán Gosende.

Solla, colaborador habitual de FARO desde hace años, es profesor de historia, lengua castellana y lengua gallega. Inició su trabajo en torno a la memoria histórica en el año 2006, como miembro de la Asociación Cultural e Ecoloxista Verbo Xido da Terra de Montes –quienes pusieron en marcha el homenaje que cada año se celebra en el lugar de Ponte do Barco, en Pedre (Cerdedo) en memoria de Secundino Bugallo y Francisco Arca– y del Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca. El cerdedense ha publicado un gran número de libros, tanto de prosa, como de poesía como de ensayo, especialmente históricos, un trabajo que le trajo numerosos reconocimientos.

En 2012, Solla fue uno de los fundadores del colectivo Capitán Gosende, quienes pusieron en marcha el proyecto Campo das Laudas. Se trata de un proyecto en el que se busca rendir tributo a las personas que, durante la represión fascista, dieron la vida o comprometieron su bienestar en favor de la democracia y de la libertad en el Concello de Cerdedo.

“Levamos moitos anos de traballo e que se recoñeza o que estamos facendo sempre é un paso máis no camiño pero non podemos perder de vista que todavía estamos moi lonxe do que buscamos neste noso territorio”, afirmó el historiador. “O que pedimos é que as entidades cumplan coa Lei de Memoria Histórica e con cousas como a retirada da simboloxía franquista”, añadió.

La conmemoración dará inicio a las 13.00 horas. Participan el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, y el vicepresidente de la Fundación Alexandre Bóveda, David Otero. También intervendrá la hija de Alexandre Bóveda y la presidenta de la Fundación homónima, Amalia Bóveda.También está prevista la presencia del conselleiro de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, entre otras autoridades.

El Campo das Laudas, un proyecto para no olvidar

Uno de los proyectos puestos en marcha por Capitán Gosende es el bautizado como Campo das Laudas, una iniciativa que ha contado con una gran acogida y repercusión. Solla anunció que el 24 de septiembre inaugurarán la undécima lauda. En esta ocasión dedicada a Luciano García Ventín, teniente de alcalde republicano, represaliado por los fascistas.