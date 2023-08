Ni 25 de julio, ni 6 de enero, ni el puente de la Constitución. El 15 de agosto, festividad de Santa María, es la jornada con más celebraciones religiosas en cualquier provincia de España. Como resaca, viene el 16, dedicado a San Roque. Las dos fechas tienen a su favor que coinciden en pleno agosto, el mes por excelencia de las vacaciones de verano y cuando es muy raro que la meteorología no ayude a disfrutar de las fiestas al aire libre.

Por citar algunos de estos festejos, el lunes por la noche Bermés repartió más de medio millar de raciones en su Festa do Xamón. Las celebraciones continuaron ayer, con la música a cargo de la Banda de Vilatuxe tanto en la sesión vermú como en la verbena. A mediodía, era difícil escoger entre quedarse en Bermés o desplazarse hasta Noceda, donde Os Trasnos de Doade ofrecieron una exhibición de música tradicional antes de la misa, y una sesión vermú después del oficio religioso. Pero también podíamos ir a Graba, donde sus Festas do Verán conjugaron ayer religión y música con una exposición de tractores de la mano del Museo do Campo, con sede en el recinto de la Semana Verde. Las opciones eran infinitas en las comarcas, con celebraciones también en Vilariño y Berredo (Agolada) , Sabrexo, en Vila de Cruces, o Santa María de Frades, en A Estrada, donde salió en procesión la imagen de la Virgen pero también la de San Antonio. En Rubín, tuvo gran éxito la actuación de la Banda de Gaitas de Barbude.

Faro pequeno

Como cada 15 de agosto, la capilla de Nosa Señora do Faro, en la cumbre del Monte Faro pero ya en el municipio de Chantada, acogió la romería del Faro Pequeno. Hubo misas rezadas desde primera hora de la mañana, además de dos durante la tarde. La solemne fue a las 13.00 horas y contó con la llegad de numerosos peregrinos que realizaron el camino a pie o incluso de rodillas.