Organizado polo Concello de Campo Lameiro e coa colaboración do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR), o Festival LAEROS acada a súa segunda edición este domingo. Campo Lameiro, como destino turístico e arqueolóxico de vital importancia para Galicia e que ten o recoñecemento a nivel nacional tras ser elixido como Capital do Turismo Rural de España 2023, agarda para este domingo unha xornada chea de diversión na que viaxaremos ao pasado con varias actividades como exhibicións e obradoiros, mercados de artesanía, recreacións prehistóricas, e por suposto, moita música. Non faltará o Xantar Prehistórico preparado pola Asociación Costillar A Estaca de San Clemente e que poderá ser degustado nas mesas ubicadas no entorno do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR). Para este xantar campestre haberá posibilidade de adquirir lotes para 10 ou 20 persoas, a 20 euros por comensal, e inclúe asado costelar de vacún, polbo, pan, viño e auga. Tamén haberá polbo da pulpería Fuchela.

Premio de 200 euros Os promotores desta iniciativa queren involucrar a todo aquel que se achegue ata o recinto este domingo. É por eso que facilitan varios patróns para poder confeccionar a vestimenta que se poida lucir durante este día. E para incentivar aínda máis a participación, a organización prevé ofrecer un premio de 200 euros en vales de consumo en establecementos do comercio local de Campo Lameiro para premiar a mellor proposta seleccionada polo xurado de especialistas. Tamén haberá unha pequena feira artesanal composta por unha ducia de postos de emprendedores locais que contribuirán a ambientar a xornada ao tempo que ofrecerán diversos artigos elaborados a man polos seus autores utilizando para elo todo tipo de técnicas artesanais para que o público poida adquirir a bo prezo elementos elaborados polos artesáns da contorna. O recordo perfecto dunha xornada que nos transportará ao pasado nun marco incomparable.