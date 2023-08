Catorce establecimientos del sector de la hostelería participarán entre los próximos días 17 y 27 en la décimo segunda edición del concurso de tapas de verano Deztápate organizado por la Asociación de Empresarios de Deza con la colaboración del Concello de Lalín y de los negocios Distribuciones Javier Vázquez y Vinos Manuel Gil.

La relación de locales lalinenses está integrada por: Alola, Bar O Polo, Bodegón A Cunca, Cabanas Restaurante, Casa Currás, Casa Sanmartín, El Café de Ame, El Nigiri de Kontique, Hotel Spa Norat Torre do Deza, O Café de Mili, Pensión Las Palmeras, La Molinera y Los Arcos. Y de Vila de Cruces , el Hotel Balneario Baños da Brea (Merza).

En esta edición, la organización acordó establecer el precio de las tapas en tres euros (bebidas aparte) y, si bien el horario del servicio lo decidirá cada hostelero, se recomienda que sea el más amplio posible. Y es obligatorio de que las tapas que se sirvan, alguno de los días, en horario de tarde-noche y no podrán dejar de despacharse antes de las 22:00 horas.

En todo caso, las papeletas que estarán la disposición de los clientes recogerán los horarios en los que se sirven las tapas en cada local. La relación de establecimientos y horarios en los que servirán sus creaciones es el siguiente: Alola: de martes a viernes de 20:00 a 22:00 horas, los sábados: de 13:30 a 15:00 y de 20:00 a 22:00 horas y los domingos: de 13:30 a 15:00 horas. No servirá la tapa los lunes y los domingos a la noche. O Polo: de 20:30 a 23:00 horas. No servirá la tapa los lunes y los domingos. Bodegón A Cunca: de 20:00 a 23:00 horas. No servirá la tapa los lunes y los domingos. Cabanas; de 20:00 a 22:00 horas. No servirá la tapa los lunes, los martes, los miércoles y los domingos. Casa Currás: de 20:00 a 22:30 horas. No servirá la tapa los domingos. Casa Sanmartín: de 18:00 a 23:00 horas. No servirá la tapa los martes. El Café de Ame: de 19:00 a 22:00 horas. No servirá la tapa los domingos. El Nigiri de Kontique: de 13:00 a 15:30 y de 20:00 a 23:00 horas. No servirá los martes. Hotel Balneario Baños da Brea: de 13:00 a 15:00 y de 19:30 a 22:00 horas. No servirá elos días 21 y 22. Torre do Deza: de 13:30 a 15:00 y de 20:00 a 22:30 horas. O Café de Mili: de 19:30 a 22:00 horas. No servirá los sábados y los domingos. Las Palmeras: de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas y los sábados: de 13:30 a 15:00 y de 20:30 a 22:30 horas. No servirá los domingos. La Molinera: los lunes, martes y los jueves de 13:30 a 15:15 horas, los viernes, sábado y domingos de 13:30 a 15:30 y de 20:30 a 23:00 horas. No servirá los miércoles. Y Los Arcos: de 19:30 a 22:30 horas. No tendrá tapa los lunes y los domingos.

En esta edición se realizará un concurso a través del Instagram de la AED donde podrán participar de dos formas: Por un lado, aquel usuario que suba una foto degustando a tapas a historias con el hashtag #deztapate y la mención de @ae.deza Y también, se permitirá que participe aquel usuario que tenga perfil privado y que envía al Instagram de la Asociación una captura de pantalla (mediante mensaje directo de Instagram) de la historia subida donde se vea claramente en la foto comiendo la tapa y la mención con el hashtag y la mención de la asociación.

En este concurso se sorteará una comida o una cena en el Pazo de Toubes (Cenlle) para dos personas, premio cedido por Distribuciones Javier Vázquez a través de la bodega Viña Costeira. Se recurrirá a la plataforma AppSorteos, en la cual se insertarán todos los nombres de usuario participantes y de este saldrá un ganador. Se contactará con el ganador a través de la propia plataforma de Instagram, por medio de un mensaje directo la ese usuario.

Por otro lado, los clientes que prueben todas la tapas y tengan recogidos todos los sellos de los locales participantes en las papeletas, la organización sorteará los siguientes premios cedidos por Vinos Manuel Gil, por Distribuciones Javier Vázquez y por el fabricante de cervezas Toupiña: una visita guiada a las “Bodegas Zugober” y alojamiento, con desayuno incluido, en hotel de Villa de Laguardia (Álava), para dos personas y 14 botellas magnum Belezos Crianza (aportadas por Vinos Manuel Gil); 6 botellas magnum Viña Pomal (aportadas por Distribuciones Javier Vázquez); y Toupiña colabora los siguientes premios: una visita a su fábrica con degustación de tres cervezas, para tres personas, una cata de cinco cervezas con maridaje de quesos gallegos, para tres personas y una cata de cinco cervezas acompañada de un showcooking a cargo de Alberto González (Casa Currás), para tres personas.

Los clientes que probaran todas la tapas, podrán votar las tres mejores tapas con una puntuación de 3, 2 o 1 puntos entre las que considere mejores. Los tres establecimientos mejor valorados por los clientes tendrán los siguientes premios: Un primero consistente en diploma y un año de cuota de asociado gratis; diploma y seis meses de cuota de asociado para el segundo y diploma y tres meses de cuota para el tercer clasificado.