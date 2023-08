A 47 Festa da Empanada espera a chegada de máis de 30.000 personas en A Bandeira. Na xornada de hoxe mércores, a protagonista será a empanadilla, que estará presente nos bares da localidade en formato de tapas. Esta ruta gastronómica celebra a súa undécima eidicón e estará amenizada pola charanga Os Empanaos e a Asociación Cultural Os Pereiriños. Ademáis, A Gandareira acollerá o torneo de fútbol-tenis que organiza a SD Bandeira. A partir das 23.00 horas, a Rúa Camilo José Cela acollerá unha sesión de Djs con Xavi Villar, Calwin e Cid.

O xoves 17 de agosto gañaran protagonismo os máis pequenos, a partir das 17.00 horas, con inchables acuátivos na Rúa do Parque, donde ás 19.00 horas comezará unha festa da escuma.

O venres 18 será a quenda dos xogos tradicionais inclusivos, a cargo de Sororas. Será a partir das 17.00 horas na Rúa Xeral, que tamén acollerá, ás 19.00 horas, o tradicional campeonato de Tiro á Corda e a terceira edición do Banderap.

O sábado 19 será o día grande, co concurso de empanadas a partir das 12.30 horas, un concurso que, ademáis das categorías profesional e amateur, terá como novidade unha sección infantil. Xirandola e Máisquedanza animarán a xornada, e tras o concurso e a tradicional puxa, a carballeira acollerá o xantar, amenizado pola charanga BB+ e Os Varacuncas. América S.L. e JB darán os seus pases ás 18.00 horas na Rúa Xeral, e a cea de peñas volverá a encher a Carballeira da Empanada ao ritmo da charanga Os Alecríns e Argalleiros. Posteriormente, a Orquestra Olimpo e Disco Móvil Radikal co DJ David Expósito animarán a velada nocturna.

Para rematar os festexos, na xornada dominical está prevista a actuación da Banda de Silleda e a Banda Recreativa e Cultural de Bandeira. Pola tarde haberá “O gran circo galego” para a cativada, e os festexos finalizarán co Dúo Phantom na Rúa Xeral.

O luns, festivo local no Concello de Silleda, as atraccións de feira terán prezo rebaixado.

Bandeirock e Esmorga Folk para abrir boca

Os Festivais musicais vencellados á celebración da Festa da Empanada comezan este ano coa 24 edición do Bandeirock, hoxe mesmo, cun total de sete bandas e artistas que actuarán a partir das 20.00 horas nun festival que, ademáis de ser gratuito, é solidario, quen o desexe podrán aportar alimentos non perecedeiros, produtos de hixiene, libros, xoguetes e outros produtos que serán doados a Servizos Sociais do Concello de Silleda para seren repartidos entre os necesitados. Heredeiros da Crus, Mekanika Rolling Band, Cuarta Xusta ou Salavelatoria actuarán xunto a bandas locais como Kona Ke Te Fixo ou Marela, que estarán acompañadas por Señora DJ.

Pola súa banda, o Esmorga Folk celebrarase na xornada do venres 18, a partir das 20.30 horas. A 33 edición do festival contará con artistas de primeiro nivel como Leilía, o espectáculo de Caxade e a Banda da Bandeira, A Requinta da Laxeira, os irlandeses Rack & Ruins, Mondra ou asociacións locais como Xirandola, Carballo da Manteiga, A Pinguela de Bama e Raeira e Raiola. O festival folk tamén contará con recollida solidaria de alimentos non perecedeiros e outros produtos.