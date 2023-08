Un año más, se cierra otra edición del festival As Nosas Músicas de Couso, parroquia de A Estrada. Después de dos días, domingo 13 y lunes 14, celebrando el folklore y la cultura gallega con un amplio e intenso programa de actividades para ambas jornadas, el lunes el campo de la fiesta se llenó para despedirse al son de gaitas y panderetas de este evento, al menos hasta el año que viene.

El año pasado se cumplían las bodas de plata desde la primera celebración de este encuentro, y desde entonces la iniciativa ha ido tomando forma y cogiendo fama hasta convertirse en una de las grandes citas de calendario folk no solo de A Estrada, sino de Galicia.

A toro pasado, la desde la Asociación A Xesteira aseguran sentirse muy felices con como ha salido todo: “un año más todo ha salido bien, según lo previsto. Acudieron entre 2.500 y 3.000 personas y estamos muy contentos por el buen ambiente que se generó, sin contratiempos y siguiendo el programa”.

Desde los “cabezudos” y títeres, a dragones que escupen fuego, los asistentes no tenían tiempo para el aburrimiento. Pero esto no fue así solo durante la noche, sino que desde las 12.30 horas Couso bullía con fiesta y actividades. La primera, a la mencionada hora, era un taller de toques de campana, en la iglesia parroquial e impartida por la Asociación de Campaneiros de Galicia. a las 14.00 horas tocó sesión vermú con la actuación musical de Fascas da Pontragha y por la tarde, desde las 17.00 horas, juegos tradicionales en música y en la fiesta, títeres como el “galo quirico” y sus amigos, y a las 20.15 horas una clase de iniciación al baile tradicional.

Era a partir de esta hora que se empezaba a respirar ambiente festivo. Para poder pedir en cualquiera de las barras era preciso cambiar el dinero por fichas, de 2, 1 y 50 céntimos. Estas, tanto la exterior como la del Teleclub tuvieron poco descanso, con una intensa noche de trabajo para servir a los centenares de personas allí presentes.

Pero no todo iba a ser beber, también era necesario llenar el estómago para poder rendir en el baile. Para ello, había una carpa habilitada con mesas y bancos, al estilo de los pulpeiros tradicionales gallegos, y diferentes puntos donde hacerse con comida, desde patatas a pizza y, por supuesto, pulpo y churrasco.

De este modo comenzaron los conciertos, desde las 21.30 horas hasta la madrugada. Empezaron Melidaos y a estos los siguieron Coanhadeira, Carunchos, Tiruleque y Art-Monium, con animación a pie de pista.

Por otra parte, fueron muchos los que en lugar de usar el autobús que había disponible entre la villa y el campo de la fiesta optaron por quedarse a dormir, acampando en los terrenos contiguos a la zona de fiesta.

Asimismo, se entrogó el sexto Premio As Nosas Musicas, a la Asociación Xermolos- Festival de Pardiñas. Este festival, de características similares a As Nosas Músicas, aunque con más tradición y dimensión por ser uno de los más antiguos y conocidos de Galicia, junto con Ortigueira, se celebró este pasado fin de semana. La entrega del reconocimiento la hixo Xaneco Tubío, presidente de la AGG (Asociación do Baile e a Música de Tradición Galega).

Así pues, con el final de As Nosas Músicas se cierra el círculo de las fiestas folk de verano en A Estrada, empezando con Rapa das Bestas, seguido por el Folk de Raíz de Callobre y por último con este evento.