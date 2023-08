“É un orgullo que pensaran en min para ser valedora e pregoeira”

A xornalista viguesa, María Lama Trigo, vai ser a encargada de dar o este sábado, día 19, o pregón da Festa da Empanada da Bandeira e que da comezo mañá. A viguesa foi nomeada no mes de abril como valedora da empanada xunto á tamén xornalista Ana Pardo de Vera, a chef Lucía Freitas e o artista Lode. Todos foron recoñecidos como socios de honra pola Asociación Amigos da Empanada.

–Como recibiu a noticia de que ía ser valedora da empanada e ademais pregoeira da festa?

–A noticia de que ía ser valedora recibina en xaneiro e a verdade é que con bastante sorpresa. Eu coñecía a Festa da Empanada de oídas pero non me figuraba nin por un intre que me ían chamar e me ían ter en conta para ser valedora. Estiven no mes de abril con eles na gala que fixeron para facer entrega dos carballos que dan aos valedores e a verdade é que o pasei moi ben. E fai unhas semanas, Andrés Seoane, o presidente da Asociación Amigos da Empanada chamoume para dicirme si me apetecía facer o pregón e por suposto díxenlle que si.

–Durante a visita á Bandeira en abril para ser recoñecida como socia de honra puido probar xa a empanada?

–Si claro. O día grande da empanada é este sábado, pero nese acto puxeronse uns pinchos despois da gala e moitos veciños fixeron as súas empanadas e levarnnas alí para que puidésemos degustalas.

–Ser valedora da empanada ten unha serie de responsabilidades. Cales son?

–Unha delas é que tes que comer empanada da Bandeira ao menos unha vez ao ano. Que eu xa lles dixen que me parecía pouco e que deberían por unhas poucas máis. E despois tamén outra das misións que temos os valedores é defender a empanada da Bandeira alá onde vamos, e eu iso a verdade é que o levo facendo cada vez que teño oportunidade dende que souben que ía ser valedora.

–Sen ir máis lonxe, fai pouco comentaba en Las mañanas Kiss que en Madrid xa é coñecida como a raíña da empanada.

–Iso foi cousa dos meus compañeiros, que cando eu expliquei no noso programa que ía ser a valedora outorgáronme o título de raíña da empanada. Aínda que teño que dicir que me gusta ese título honorífico..

–Que significado ten ser a pregoeira da Festa da Empanada?

–A min gustoume moito. A primeira vez que estiven en A Bandeira foi en abril na gala e gustoume moito porque é unha vila onde a xente está implicadísima en todas as actividades culturais que fan. É unha vila moi pequena para a cantidade de actividades que teñen. E a min o que máis me sorprendeu é que toda a xente que organizaba a gala cando fun, incluído o presidente da Asociación era xente moi nova. Iso gustoume moito e creo que hai que poñelo en valor e como xa lles dixen no seu momento para min é un orgullo que pensaran en min para ser valedora e agora tamén para ser pregoeira.

–É a primeira vez que se ten que encargar dun pregón?

–Pois si. Todavía estou con el, teño algunhas ideas e así pero aínda non o rematei. Así que espero estar á altura.

–Como está preparando o seu primeiro pregón?

–Estoume vendo algúns pregóns de anos anteriores para ver un pouco a temática e para o que fixeron os pregoeiros anteriores, para non repetir sobre todo. Pero bueno eu creo que o que temos que facer ao final os pregoeiros é deixarnos levar un pouco polo sentimento, máis que contar moitos datos ou historias. Ao final estas festas son moi de pasalo ben e moito de sentimento, entón creo que vou tirar por aí.

–Hai nervios por estrearse como pregoeira?

–A min falar en público cústame moi pouco e non me suelo por nerviosa porque ao fin e ao cabo e o meu traballo, pero si que é verdade que para estas cousas sempre hai un pouquiño de nervios e inquietude.