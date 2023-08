Ocionautas en precario

Este domingo la Estación sufría, una vez más, actos vandálicos. En esta ocasión era un fuego provocado en una papelera y algunos desperfectos en el material, pero la agresión al espacio se suma a una lista interminable que el edificio ha ido sufriendo desde que se convirtió en centro de operaciones de la asociación juvenil Ocionautas

Las personas que pusieron en marcha esta iniciativa y que diariamente gestionan tanto el centro como la asociación, Alonso de la Cantera y Annie Sánchez se han puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el Concello para intentar poner fin a la precariedad en la que trabajan no solo ello, sino los jóvenes que integran el colectivo y que buscan encontrar alternativas de ocio sanas, realizando muchas veces actuaciones para mejorar la comunidad, como recogida de basura o visitas a la residencia de mayores.

Al principio, el Concello tenía las manos atadas, pues la titularidad del edificio pertenecía a la Xunta. No obstante, esta situación cambió a finales del pasado año, cuando la administración autonómica cedió la propiedad a la municipal. Pese a ello, la precariedad no se ha resuelto.

Sánchez y De la Cantera recalcan que es necesaria la intervención de los responsables políticos: “hemos pasado por todo, desde chicos que rompen el material o ensucian dejando botellas de cristal, a momentos de acoso a los jóvenes de la asociación o incluso robos, pero no podemos hacer nada porque no hay un convenio de uso firmado” señala Annie, que añade “si queremos que esto funcione como un centro juvenil, que es el proyecto que pusimos encima de la mesa desde el principio, debe estar institucionalizado y contar con el apoyo de las administraciones, si no es imposible”. Aunque de momento asegura que se conforma con que mejoren la seguridad, “necesitamos cámaras, una alarma, o algo que disuada a la gente con intención de realizar actos vandálicos”.