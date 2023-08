A estrada N–525 ao seu paso pola localidade da Bandeira volverá a estar pechada ao tráfico esta fin de semana con motivo das festas da localidade. O Ministerio de Fomento autorizou a solicitude do Concello para cortar a circulación entre este venres 18, a partir das 16.00 horas, ata a madrugada do luns 21, que como ven sendo habitual nos últimos anos é festivo local no municipio de Silleda pola celebración das Festas de Verán de Bandeira.

Dende o goberno municipal agraden á Administreación central que volvan permitir o desvío do tráfico, unha medida que asemella moi necesaria por motivos de seguridade dada a gran afluencia de persoas que se achegan durante estes días á localidade.

Ademais, ao igual que en anos anteriores, dende o concello fan un chamamento á colaboración cidadá lembrando que está prohibido parar e aparcar en todas as rúas nas que se habilitará o desvío (Fernando Penoucos, rúa do Parque e o tramo de Ramón de Valenzuela).

Bandos informativos

Ademais de bandos informando dos cortes colocaranse avisos para lembrar aos veciños e visitantes a prohibición de estacionar nas rúas nas que se habilita o desvío durante as tres xornadas.

Tamén dende este venres e ata a madrugada do luns quedarán cortadas ao tráfico, ademais da rúa Xeral, o tramo entre a rúa da Empanada e rúa Lavadoiro, a rúa Lourás (no tramo dende a rúa do Parque ata a Xeral) e todas aquelas rúas que rodean a Praza da Feira. En canto ao corte de rúas, a rúa Camilo José Cela quedará pechada ao tráfico dende as 14.00 horas de mañá ata o xoves pola mañá. A rúa do Parque cortarase na xornada do xoves 17 no tramo entre Agro do Valo e Ramón de Valenzuela, de 14.00 a 22.00 horas, con prohibición de estracionar por motivo das actividades acústicas.

Ademais, dende o propio xoves ata o luns 21 permanecerá cortada a rúa da Empanada ata o cruce con rúa Lavadoiro. Asimesmo, o sábado 19 estará prohibido estacionar nesta rúa