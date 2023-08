Literatura e flores para facer memoria

Ponte da Barca, en Pedre. Aí perderon a vida un 13 de agosto de 1936 os cerdedenses Secundino Bugallo e Francisco Arca, a mans das forzas represivas franquistas. O delito cometido? Os seus ideais, a defensa de República e da liberdade. Nesa forma de intentar borrar a existencia de alguén poñéndolle fin aos seus días en calquera punto perdido do territorio, deixando tan só os corpos e moitas veces nin iso, a ditadura quitoulle o dereito á lembranza e ó loito a vítimas e familias. Mais o pobo de Cerdedo non esquece a estes dous veciños. Por iso, cada ano xúntanse neste mesmo punto para renderlles homenaxe. Xunto a unha lápida simbólica deixan flores e leen poemas e textos na súa honra.

Este ano non podía ser unha excepción e onte, veciños, familiares e intelectuais volveron a darse cita neste punto. Dende as 12.00 horas, cando o acto comezou a andar, a emoción e o compromiso coa memoria non só das vítimas deste pobo, senón de todos os que sufriron baixo a man de ferro do franquismo, procedeuse a celebrar unha serie de actividades que manteñen o espírito do primeiro destes encontros, alá polo 2006, impulsado pola asociación cultural Verbo Xido.

Para comezar, levouse a cabo unha sesión de micro aberto, onde os presentes podían participar para ler ou comunicar o que desexasen. Posteriormente tocou a hora do recital, coa intervención de varios persoeiros do eido da cultura, como son os escritores David Otero e Susana Sánchez Aríns, ou o historiador Dionisio Pereiro, quen tamén estivo detrás do tecido desta iniciativa nos comezos, así como de xuntar información do sucedido durante os anos da ditadura na zona de Terra de Montes. Como non podía ser doutro xeito, a ofrenda floral non podía faltar. Representantes das familias de Bugallo e Arca estaban presentes para recibir os xestos de honra do resto dos asistentes. Finalmente, tamén contaron cun pequeno acto musical para despedir o evento.

Porén, cabe destacar que esta iniciativa persegue un obxectivo máis amplo e necesario, que é facer fincapé na importancia da memoria histórica, de recordar o que pasou durante os anos da ditadura, a represión que se sufriu e os danos que se causaron. E, polo tanto, condenar e sacar dos espazos públicos, dos edificios e dos rueiros os nomes que de xeito máis ou menos activo contribuiron a que se deran situacións como a que levou a Bugallo e Arca a perder a súa vida.

Así, esta Xornada de memoria histórica na Terra de Montes seguirá existindo como un recordatorio ás administracións e ao poder de que aínda queda xustiza por facer, e moito que traballar para que verdadeiramente este capítulo da historia poida pecharse e non volverse abrir.