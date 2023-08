‘Toxos’... un TFG de lenda

A curtametraxe Toxos é o Traballo de Fin de Grado da estradense Jacqueline Reimúndez Rey, que exerceu como guionista e co–directora do traballo. A curta foi gravada durante o pasado mes de xullo na Estrada e no entorno da Praíña. Agora, tanto Jacqueline Reimúndez coma os seus compañeiros, Anxo Cambón e Samuel Román, terminan de preparar o proxecto para a súa defensa, a mediados de setembro, ante o tribunal. “Estamos na fase de edición e postprodución para telo listo para a defensa”, comenta a guionista, que espera con ansias e ilusión rematar e obter o resultado final: “estamos moi contentos co feito e temos ganas de ver o resultado final”.

A idea de levar a cabo esta curtametraxe naceu do festival do audiovisual galego Carballo Interplay. “Asistimos a moitas charlas alí e sempre nos poñían en valor que non se está facendo moito audiovisual galego e que necesitamos máis”, explica Reimúndez. Para a propia co–directora de Toxos esta necesidade de máis proxectos en galego é especialmente necesaria para os nenos: “temos moitas cousas que son un boom como As Bestas, Rapa ou Marea Negra, pero son para máis maiores. Nós queríamos acercar esta cultura de Galicia aos rapaces de hoxe en día”.

Toxos é unha historia na que se relatan as aventuras de catro nenos (os Toxos) e o seu can. “Son uns nenos que pasan o verán nas aldeas da zona e un día encontran un libro de lendas e poñense a investigar sobre elas para saber si son verdade ou non. E despois van tendo algún que outro problema”, afirma Reimúndez. O papel dos Toxos está interpretado na curta por Carla Álvarez, Mariña Gestoso, Nicolás Silva e Rubén Buezas, todos eles de entre 12 e 13 anos. Ter que traballar con nenos, que ao fin e ao cabo non son profesionais, era algo para os creados do proxecto podería ser unha dificultade: “era a primeira vez que traballabamos así con nenos e pensabamos que igual se nos complicaba ou algo, pero para nada, foi todo xenial e foi moi doado traballar con eles”.

A pesar de aínda non ter rematado este primeiro proxecto os creados xa pensan no futuro e en quizais darlle unha continuidade á curtametraxe. “Toxos é como un universo ficticio que vai máis alá da curta. Na miña cabeza hai unha serie e esa é unha idea que temos”, explica Jacqueline Reimúndez. Esta é unha idea que teñen en mente este grupo de compañeiros que van escribindo algunhas escenas soltas cando se lle ocurren. Porén non é algo que vaian a facer con prisas e a correr: “iremos facendoo pouco a pouco, que estamos empenzando e é un camiño difícil intentar meter a patiña neste mundo do audiovisual”. Con Toxos Jacqueline Raimúndez e os seus compañeiros están comezando a dar os seus primeiros passo no audiovisual galego, aínda que para poder desfrutar do seu primeior proxecto aínda haberá que esperar: “este primeiro ano, por tema de dereitos de distribución e de levalo a festivais, non o imos ter publicado para a xente”.