O Concello de Forcarei adxudicou a Construcciones Míguez Xestoso as obras de mellora de espazos no multiusos de Soutelo de Montes, por un importe total de 38.916,91 euros. Estes traballos permitirán dotar dun local propio á Banda de Gaitas de Forcarei e serán financiados a través da Deputación de Pontevedra.

As obras previstas incluirán a mellora de habitabilidade dun espazo concreto para a Banda de Gaitas, que conta con dous andares, con accesos director desde o exterior e desde o soto, e cunha superficie de 3.200 metros cadrados. Na nova sede para a banda levaranse a cabo as seguintes actuacións: a acometida das instalacións de electricidade e iluminación, reparación das humidades , pintura e trasdoados, reparación da escaleira interior, instalación dunha quenlla de recollida de augas de superficie na pòrta de entrada, axuste e mellora hermética da carpintería exterior, instalación de vinilos na cristaleira da entrada e a dotación de mobiliario básico para as instalacións.

Ademais da nova sede para a Banda de Gaitas, trataranse as patoloxías que presenta actualmente o inmoble relacionadas coa estanquidade das cubertas e a canalización de augas pluviais. Cos traballos repararanse estes danos presentes nas tres zonas da cuberta do edificio (auditorio, multiusos e Centro Etnográfico de Terra de Montes), eliminaranse as humidades interiores e procederase á corrección parcial da reverberación no hall mediante cortinas acústicas.