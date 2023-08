Graba refrenda su amor por la verbena

La parroquia silledense de Graba se prepara para celebrar el 15 y 16 de agosto sus Festas do Verán, en la que será su octava edición y que contará por primera vez con una exposición de tractores antiguos. El festejo es organizado por la Asociación Cultural Coto do Castelo, la misma que organiza las demás fiestas que se celebran en la parroquia como las Festas de Santa Mariña, la Festa do Raxo o el Magosto, que se celebrará en los próximos meses.

Ser el responsable de tantos festejos hace que en muchos casos sea prácticamente imposible organizar todas estas fiestas. Para la edición de este año de las Festas do verán el cartel quedó un poco reducido y en un segundo plano precisamente por esa falta de tiempo para organizar tantas celebraciones, “Estuvimos bastante liados con la de Santa Mariña y dejamos el programa un poco apartado”, comenta el presidente de la asociación sociocultural, Martiño Novo.

Un grupo de Whats App vecinal

A pesar de lo complicado de planificarlo todo la organización ve la necesidad de hacer estas fiestas por la buena acogida que tienen. “Es como una forma de ver a gente que no ves en todo el año y además se crean lazos”, explica Martiño Novo. Estos lazos entre los vecinos es algo que se pretende reforzar precisamente desde la asociación: “estamos intentando crear un grupo de Whats App vecinal para facilitar la vida entre los vecinos”.

Los organizadores tuvieron que hacer frente también a varias circunstancias externas que les impidieron contar con distintos grupos, teniendo que buscar alternativas. Un grupo que no faltará en la fiesta, como viene siendo habitual, es Punto Zero, un clásico en las Festas do verán de Graba. “Siempre contamos en nuestras fiestas con Punto Zero y este año lógicamente no iba a ser menos”, añade Martiño Novo. La charanga Os Kokakolas de Merza, Gramola Disco y la Banda de Gaitas de Forcarei serán los otros encargados de amenizar musicalmente la celebración.

La edición de este año cuenta con dos novedades: una concentración de tractores antiguos y por primera vez el día 16 no habrá fiesta por la tarde. La exposición de tractores antiguos, cedidos por el Museo do Campo e a mecanización de Silleda para la ocasión, responde a la idea de la organización de tener algo especial para diversificar la fiesta. “Se nos ocurrió para hacer algo diferente. Por cambiar un poco de lo típico de misa, vermú y música”, explica Martiño Novo. En cuanto al día 16, la fiesta no se celebrará por la tarde, como sí ocurrió durante las anteriores ediciones. “El segundo día solíamos hacer fiesta todos el día, pero como este año ya tuvimos muchas decidimos hacer solo el vermú”, añade.

Desde la organización esperan para este año una buena afluencia de público, a pesar de no ser una fiesta con tanto tirón como la de Santa Mariña. “S que es cierto que el 15 de agosto se junta mucha gente y es quizás de los pocos días que se ve la plaza bastante llena”, añade el presidente de la asociación.