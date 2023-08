A dignidade en lembrar

Coñecer o pasado é fundamental para construír un futuro sen os erros cometidos noutrora. Especialmente cando ditos erros están cheos de violencia e represión, como foi o franquismo en España. Por iso, facer exercicio de memoria e lembrar o acontecido, así como aqueles que sufriron baixo o xugo do poder ditatorial, convértese nun dos instrumentos máis necesarios non só para avanzar, no lugar de volver atrás, senón tamén para proporcionar xustiza ao recordo das vítimas e ás súas familias.

Esta filosofía foi a que levou en 2006 á asociación Verbo Xido a organizar a primeira “Xornada de Memória Histórica na Terra de Montes”, unha cita que conseguiu sobrevivir á separación de dito colectivo manténdose no tempo ata a actualidade. Así, este domingo 13 de agosto veciños e veciñas de Cerdedo-Cotobade reuniran para lembrar a Secundino Bugallo e Francisco Arca, ambas vítimas do réxime franquista. Anxo Cortizo, quen estivo na organización de dito encontro dende o ano 2018, primeiro coa asociación Portalén e agora de xeito “máis informa”, explica que acto deste tipo “é necesario”, xa que “as cousas seguen igual”. Con isto, o cerdedense refírese a que no eido da memoria histórica neste concello, e en xeral na Terra de Montes, “queda moito facer”, como é a retirada de simboloxía franquista das rúas e os espazos públicos, ou o cambio de nome da calle Manuel Gutiérrez, alcalde durante a ditadura que ademais, “polos datos históricos recollidos, participou activamente na represión de aquel entón” sinala Cortizo. Deste xeito, mañá terá lugar, a partir das 12.00 horas, un encontro na Ponte da Barca, en Pedre, no que veciños e veciñas da localidade, así como intelectuais e integrantes de diversas asociacións culturais renderán homenaxe ás dúas figuras mencionadas anteriormente cunha ofrenda floral ante representantes das súas familias. Algúns dos nomes que estarán presentes e participarán das distintas actividades son a Asociación Cultural Vagalumes, a escritora estradense Susana Sánchez Aríns e o historiador Dionisio Pereiro. Haberá, ademais sesión de micro aberto, un recital onde voluntarios lerán algúns textos, e unha pequena actuación musical. Secundino Bugallo e Francisco Arca eran dous veciños de Cerdedo con ideas republicanas. Ambos afiliados á CNT, morreron o 13 de agosto de 1936 no mesmo sitio onde mañá se lle rende homenaxe, executados polas forzas do réxime franquista. Arca formaba ademais parte da Sociedade de Obreiros e Agricultores de Figueroa_Cerdedo, mentres que Bugallo pertencía á Sociedad de Obreros y Agricultores “El Trabajo”, así como á Federación Municipal de Obreros y Agricultores. Os seus cadáveres foron descubertos días despois, deixando así proba da dureza e a violencia do que pronto se convertiría nunha longa ditadura. Mañá intentarase devolverlle a dignidade que quenes lle arrancaron a vida buscaron quitarlle. Os homenaxeados