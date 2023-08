Las campañas entre los años 1931 y 1933

Según el Libro de Actas, en la Junta que el Seminario celebró en Santiago, en otoño de 1930 toman por unanimidad la decisión de hacer una nueva campaña de investigación por la comarca de Deza. La fecha más idónea sería en abril del año siguiente, una fecha poco usual en las misiones del Seminario de Estudios Gallegos, que solían ser en verano, al finalizar las clases en la Universidad de Santiago. En la Junta celebrada el 27 de enero de 1931, Cuevillas propone hacer una excursión etnográfica a Lalín, coincidiendo con el Carnaval.

Sobre esta fiesta pagana del “carnaval”, dejó abundantes notas J. Lorenzo en sus cuadernos de viaje por esta comarca y lo expresaba en idioma gallego de esta forma: “Entroido: Parece que se desafían entre parroquias, cada unha procura unha comparsa o millor que pode, cantos máis oficios millor (barbeiros, aradores, etc. cacheadores de cantinas que van con fachicos acesos e acercábanllos ás saias das mulleres, etc.), escollen un capitán que terá que ir a cabalo e o millor aparellado, que poda ser o mellor vestido, con traxe militar. Preséntase no campo e alí hai centinelas que dan o alto ou deixano pasar. Primeiro mandan un correio as compañías, que fala cos centinelas e piden paso. Logo cando se encontran os dous capitais discuten con grandes discursos, podendo ser en verso, rematando por quedar amigos, chocan as espadas, e comenza a festa dando orde cada un aos oficios que leva para que traballen, e póñense a traballar cada un no seu oficio facendo parvadas e imitando o oficio que representa. Enantes, había no mesmo Lalín, gran enterro da sardiña, tan grande, que algúns arrieiros que pasaban de noite pensaron que era de certo e arrodillábanse e descubríanse”.

Se desconocen las fechas exactas del desplazamiento a Lalín en 1931. Según el archivo del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, algunos miembros realizaron viajes esporádicos. A Risco se le pagaron el 13 de febrero de 1931, 150, 85 pesetas, para la excursión a Lalín. Con fecha de 27 de marzo, hay otro asiento contable, titulado excursión a Lalín, de un importe de 45 pesetas. Otro más de 25 pesetas por un viaje a Bermés, el 31 de marzo. Se realizó la compra de un retablo en Lalín, se desconoce de qué iglesia procedía porque no figuran anotaciones que lo aclaren, solo hacen mención de que fue llevado a Santiago el primero de abril, pero en la actualidad no se sabe dónde se encuentra dicho altar. En ese mismo viaje se llevó la colección mineralógica reunida en las tierras de Deza por aquellos días. Finalmente, y según el libro de cuentas, se hizo otro desembolso de 25 pesetas por un viaje a Lalín, realizado el 7 de julio.

De toda esta información se deduce que posiblemente se llevó a cabo el viaje de Carnaval propuesto por Cuevillas o bien se realizaron distintos viajes a la comarca por diferentes investigadores del Seminario en fechas y con finalidades diversas, según la sección. El 9 de abril se desplazaron a Lalín varios, entre ellos Salvador Cabeza de León y Vicente Risco. El mal tiempo impidió que se realizase en condiciones favorables la excursión y los estudios que tenían proyectados, acordándose aplazar la misión a junio.

Risco en Bermés

Parece que esta campaña no tuvo la importancia de otras, dada la nula información en los medios de comunicación escritos del momento y en los archivos actuales por estar muchos de los cuadernos sin fecha y las circunstancias en que se hicieron las anotaciones. Tal vez, al no venir como en campañas anteriores todos juntos, no llamó la atención de los medios de comunicación de la época. Lo cierto es que de la visita a la parroquia de Bermés, Vicente Risco dejó constancia con sus excelentes dibujos de las colchas de telar de varios lugares de esta parroquia.

En la sesión del 13 de octubre de 1931 se planea una nueva excursión, para el próximo verano de 1932, a la comarca con la finalidad de realizar estudios análogos y más completos que los que se habían llevado a cabo en Melide. Se acuerda que actúe la sección de Ciencias Jurídicas a propuesta de Arias Sanjurjo y que los etnógrafos se trasladen a Lalín en febrero, coincidiendo con el Carnaval y que los demás miembros del Seminario vinieran en el verano.

El 20 de junio de 1932 llega a Lalín una delegación del Seminario de Estudios Gallegos, siendo recibidos por las autoridades locales, que los hacen objeto de numerosas atenciones. El gobernador civil de Pontevedra y miembro del Seminario, Ángel del Castillo López, se dirigió a las autoridades de la comarca con el objeto de solicitar que se le facilitara toda clase de colaboración y ayuda a los investigadores del SEG. En esta campaña, los miembros del Seminario permanecerán en Lalín durante una temporada visitando metódicamente los castros, iglesias, pazos, lugares, yacimientos minerales...

Dejaron constancia en la documentación conservada en los archivos del método que utilizaban para la catalogación realizada en cada parroquia: “Preguntar cántos lugares hai e os nomes. En cada lugar facer un croquís do plano do lugar. Visitar unha ou duas casas diferentes si as hai de planta baixa e de piso, unha de cada. En cada casa, materiais de construcción, aspecto exterior e distribución interior. O que se poida de moblaxe e trebellos. Atención especial ao decorado, en especial dos xugos e extruturas dos tellados; accesorios, quinteiros, hórreos, palleira. Procurar entrar nos cubertos ou pendellos”.

Participaron en esta campaña, por la Sección de Historia, Pedret Casado y Taboada Roca, que realizaron investigaciones en archivos de pazos y rectorales, obteniendo gran cantidad de datos; por la Sección de Arte y Arqueología, Jesús Carro, Sebastián González García-Paz y Filgueira Valverde, recorriendo cerca de 20 parroquias, anotando inscripciones, levantando plantas de iglesias, fotografiando pazos... la Sección de Folklore estuvo representada por Joaquín Lorenzo, Ramón Martínez López, Castelao y Niso Rodríguez que recogieron datos muy importantes de las costumbres populares y de la vida aldeana, especialmente de las romerías.

Igual que en campañas anteriores, miembros del Seminario acudieron a fiesta del Corpiño el 24 de junio, recabando importante información etnográfica y en la que tuvo lugar una curiosa anécdota ese mismo día, con la participación de la Guardia Civil que, por sospechoso, llevó preso a Martínez López, al que confundieron con un carterista, según cuenta Joaquín Lorenzo. En este desafortunado malentendido tuvo que actuar el Gobernador Civil, Sr. Castillo López, para que lo dejaran en libertad, puesto que lo mantenían encerrado en una cuadra de animales.

La Sección de Ciencias Naturales estaba dirigida por el profesor Parga Pondal y los alumnos López Casado, Fraga Rodríguez y Rial Martínez; el estudio consistió en la compilación de datos, recogidas de muestras geológicas, promoviendo el coleccionismo científico para la confección de un mapa geológico de la comarca. El material catalogado (minerales y rocas) sería posteriormente analizado en el laboratorio de Geoquímica de la USC y como fruto de ese estudio, Isidro Pargar Pondal y su alumna Encarnación Fraga Padín publicaron el artículo Quimismo de la pegmatita litinifera de Goyás (Lalín). Para la elaboración de esta carta geológica se coordinaron con la Sección de Geografía que dirigía Otero Pedrayo, quedando ambas secciones bajo la dirección de Isidro Parga Pondal. Parte de la investigación y la recogida de materiales fue realizada en las obras de la línea de ferrocarril Orense-Santiago, que estaba en proceso de construcción y que tardó más de 20 años en ser inaugurada, en 1958.

Así organizados, los miembros del Seminario midieron varios castros y realizaron su correspondiente planta y situación, con el fin de incorporarlos al catálogo de castros gallegos que se estaba realizando en la entidad, utilizando siempre el mismo esquema: emplazamiento, defensas, observaciones, folclore y bibliografía; este sistema ya lo habían utilizado en el “Catálogo dos castros do Val de Vilamarín”, publicado en la revista Nós, en el año 1927 siendo autores del mismo Risco, Noguerol, Suárez, López Cuevillas y Bouza-Brey.

Estudio de 40 parroquias

Se ultima, también, el estudio de las viviendas, costumbres y leyendas de unas 40 parroquias de más de las 50 de Lalín. Como ejemplo, recogemos un apunte del cuaderno de J. Lorenzo en el lugar de Oís Grande, de la parroquia de Bermés: “Casa de Pedro, dúas casas. Casa con palleira adxunta de fitoiras, camiño fondo, escavado con moita pedra. Entre lugar e lugar, campos de millo, arbores, hortas, lameiros (searas poucas). Solo en Ois hai un caseiro, os demais son propietarios, manteñen 2, 3 ou 4 porcas, a veces sobra leite. Forno téñeno na casa, cada un. O primeiro que se quenta o forno, quéntano moito, que despois leva menos leña. Fan unha cruz ao forno coa pa de enfornar: “Crece o pan no forno pola gracia de Dios, polo reunido todo en nome do Pai do Fillo e do Espírito Santo” e rezan. Tamén se lle facía unha cruz a masa. Emprestábase o fermento. Tapase con roupa para que levede ou brasas por abaixo ou tizóns metidos. Coitelo cando leveda de máis. Contra a envexa cruzan os animais con allo. Cando pasa culebra ou lagarto por home ou roupa, da pezoña, formase bicho no corpo ata xuntar rabo con cabeza. Coñecese por feridas coloradas e de mal aspecto. Cima do Carrio, fonte de San Adrián, contra enganido, poñen un trapo do rapaz e unha pedra por riba e van levar vela ou esmola ao santo”.

Los miembros del Seminario dejan la tierra de Deza admirados por la amabilidad de las gentes de la zona y las facilidades encontradas en todos aquellos lugares que fueron visitar. Escribe Fraguas: “Cando estábamos traballando, un dos veciños díxonos que el unha vez vira ós mouros, e que os seus vestidos resplandecían coma o cristal. Cuevillas botou un sorriso, pero entón o home, póndose moi serio, engadiu: Fágolles xuramento papal en como os vin. E dende aquela, tendo en conta a seriedade de como o dixo aquel home, eu tamén creo na súa existencia…”.

Enterados en la comarca de la visita de tan ilustres viajeros, los seminaristas fueron invitados a una excursión al monte Farelo que tuvo lugar el día 26 de junio, última jornada de la estancia de los investigadores aquí.

La falta de noticias en los medios de comunicación escritos y de cualquier otra información al respeto, parece que el año 1933, no se llevó a cabo una gran campaña científica por las tierras de Deza. No obstante, en la Junta de la Comisión Directiva, del 18 de mayo de 1933, acordaron iniciar los preparativos para una nueva campaña por la tierra de Deza en los meses de verano, que debería tener lugar entre los días 24 de junio y 4 de julio. Además, se establece proponer un presupuesto para cada una de las secciones participantes en la campaña.

Excursión científica

En la Junta del 31 de mayo, en la que estaban presentes González García, Vázquez Martínez, Joaquín Lorenzo y Jorge Lorenzo, acordaron comunicar a los directores de las Secciones de Arqueología, Prehistoria, Folklore y Ciencias Naturales, la salida para tierras de Lalín, señalándose el día 24 de junio, hasta el 4 de julio, para efectuarla adecuadamente según disponibilidad de los miembros del Seminario, presupuestándose 200 pesetas para cada sección. Finalmente, no sabemos si se llevó a cabo la excursión científica en Deza en dichas fechas. En los cuadernos no dejaron reflejado esos trabajos y la prensa no se hizo eco de la campaña.

En el mes de octubre se celebra una importante reunión del Consejo director del Seminario, en la que acuerdan ultimar el tomo de la Tierra de Deza, en el que estaban trabajando todos los miembros del SEG, en cada una de las secciones. De la estancia en Lalín de los miembros del Seminario, escribe Joaquín Lorenzo: “Durante tres vraus, xuntabámonos aquí, una chea de homes, que, para min, foi o gran regalo da miña vida, por ter una amizade con eles”.

Para finalizar, transcribimos una historia recogida por J. Lorenzo en uno de sus cuadernos de campo, que le fue narrada por D. José Acevedo de Barcia sobre un vecino:

“Aquí, un irmán que tiña outro en Lugo, escribe unha carta dicindo: Lugo, Lugo, Lugo mesmo: Irmán meu, sabes que novidades non hai ningunhas, a vaca marela caeu nun barranco, matar non se matou, mais, especouse. Meu pai esta sobre terra, e miña nai a terra sobre ela; a irmán máis nova douse aos homes e a segunda os homes a ela; a irmán máis vella, por non dar que dicir ao mundo, marchouse cos soldados a Madrid. E se puideras mandar uns zapatos de becerro para un fillo que teño de quince anos, estimábacho ben, irmán. Asinado: “o mesmo”.