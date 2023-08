“Los hábitos de vida en España están muy ligados al desarrollo de cáncer de colon”

La doctora Reyes Ferreiro Monteagudo es una de las expertas en cáncer de colon en España. Nacida en Caldas de Reis, trabaja en Madrid, en la unidad de oncología digestiva del Hospital Ramón y Cajal, y cuenta con raíces en la parroquia silledense de Lamela. “Mi padre nació en Lamela, pero se fue a Caldas donde desarrolló toda su vida profesional y donde nacimos ya mis hermanos y yo”, explica.

–El cáncer de colon es uno de los tumores con mayor incidencia, pero quizás no está tan visibilizado como otras enfermedades. ¿A qué se puede deber esto?

–En España es el tumor de mayor incidencia y el tercero a nivel mundial. Yo creo que esa falta de visibilidad obedece sobre todo a dos razones. Por un lado, que es un poco pudoroso hablar de ciertas partes de nuestro cuerpo y sobre ciertos hábitos diarios, como las molestias al ir al baño. Y después, yo creo que también hace falta una campaña mediática y a nivel social para impulsar la visibilidad de este tumor, que además se puede diagnosticar en un momento precoz y cuanto antes lo diagnostiquemos la supervivencia va a ser mayor.

–¿Cuáles son los síntomas que podemos asociar a la presencia de un cáncer colorrectal?

–En general no hay un síntoma concreto y específico. Los síntomas que se pueden producir ante un cáncer de colon pueden estar ocasionados por otras patologías y por eso también la gente tarda en consultar. Generalmente los síntomas con los que nos podemos encontrar pueden ser alteraciones del tránsito intestinal, como diarrea, sangrados o dolores abdominales. Si tenemos estos síntomas es importante ir al médico para que nos valore y estar en la certeza de que no estamos ante un cáncer de color. Y en el caso de que sí, pues lograr diagnosticarlo de la forma más precoz posible.

–¿Qué hábitos de vida son los más recomendados para prevenir el cáncer de colon?

–Desde el punto de vista nutricional lo recomendable es que evitemos las carnes rojas, las carnes procesadas, que intentemos comer bastante fibra, beber bastantes líquidos, evitar el alcohol y evitar el tabaco. Después también es importante intentar evitar una vida sedentaria e incrementar el ejercicio físico, reducir el estrés y favorecer un hábito de sueño diario regular.

–¿Qué perspectivas se tienen sobre el cáncer de colon en España?

–La perspectiva es que la incidencia siga subiendo en los próximos años. Esto es derivado principalmente a que los hábitos de vida en España están muy ligados al desarrollo de cáncer de colon. Y además se van a implementar cada vez más programas de detección precoz, y al realizar más pruebas evidentemente vamos a diagnosticar más casos.

–Recibir el diagnóstico de un cáncer es algo complicado. ¿Cómo de importante es el apoyo psicológico es esos momentos?

–Es fundamental. El diagnóstico del cáncer genera un impacto emocional muy importante y por muy fuertes que seamos a veces necesitamos una ayuda psicológica para poder afrontarlo. Todos deberíamos de poder contar con un psicólogo que nos pudiese ayudar en estos procesos.

“Volver a Galicia es reunirme con mis raíces”

–Desde que realizó la especialización en Oncología, entre 2008 y 2012, usted lleva trabajando en la unidad de Oncología Digestiva en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. ¿Cómo es trabajar tan lejos de casa?

–Ahora yo no considero que esté tan lejos de casa. Siempre es importante mantener las raíces aquí, en Galicia, y volver a casa siempre que se puede. Yo lo intento hacer entonces es como si estuviera algo más cerca. Además cada vez está mejor comunicado y es fácil desplazarse, así que ya no se ve tan lejos.

–¿Qué es lo que siente cuando está de vuelta por Galicia?

–Tengo que reconocer que volver a Galicia para mí es volver a casa. Es reunirme y reencontrarme con mis raíces, con mi infancia y, por supuesto, con mi familia. Me sirve mucho para resetear y mantener la raíz en la tierra para no olvidar el sitio donde nací, crecí y me he formado como persona. Regresar es una toma de contacto otra vez con esos orígenes.