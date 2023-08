Una semana de sequía

María Aurora Barreira nació en la aldea de Quintelas, en Dúas Igrexas, parroquia de Forcarei. La vida sin embargo la llevó hasta Estados Unidos, donde vivió durante años hasta que hace poco decidió volver a casa con sus dos hijos. En Quintelas le aguardaba la vivienda familiar. La forcaricense sabía que había mucho trabajo por delante, con una necesaria puesta a punto de la casa. Sin embargo, con lo que María no contaba era con tener que enfrentarse a un problema inesperado. Desde su llegada a Quintelas, el día 2 de agosto, María y su familia carecen de agua de la traída y lo que es peor, nadie les da una solución.

La vecina de Forcarei reconoce que, según ha podido saber, este no es un problema nuevo. Desde hace muchos años esta vivienda tiene problemas de abastecimiento que se hacen más drásticos durante el verano pero que también surgen en épocas con menos calor. Además, la suya no es la única casa afectada por esta “sequía”. Algunos vecinos llevan tiempo soportando el mismo problema. María recuerda que hace muchos años que el Concello de Forcarei tiene constancia de esta situación. En tiempos de su abuela, recuerda que ya se hablaba de la necesidad de crear un nuevo pozo para abastecer a la aldea pero, a pesar de las promesas, ese pozo nunca llegó a hacerse realidad.

Tras conocer la situación, María y su familia acudieron al Concello de Forcarei, donde no lograron reunirse con la alcaldesa Verónica Pichel. Tras poner una reclamación, volvieron a escuchar la misma solución, la creación de un nuevo pozo en la zona para asegurar el caudal de agua suficiente para la traída. María incluso acudió con un familiar en busca del pozo y habló con un fontanero para buscar posibles soluciones pero ahora mismo todo pasa por un paso adelante del concello.

La nueva vecina de Quintelas explica que, en algunos momentos, logran tener un hilo de agua pero considera que el suministro y la presión no son suficiente para atender la demanda de una zona en la que, a pesar de contar solo con seis viviendas, sí que hay muchos cultivos que regar, además de animales.

Duchas en casa de su hermana en A Estrada

María y sus dos hijos se enfrentan así a la complicada situación de tener que vivir sin suministro de agua en su vivienda. El día a día pasa por ir tirando con grandes compras de agua mineral, que van repartiendo a la hora de beber y de buena parte de sus quehaceres diarios. Esto sin embargo no es suficiente por ejemplo a la hora de ducharse. En este caso, la familia tiene que desplazarse hasta A Estrada para poder utilizar el cuarto de baño del piso de su hermana. Sin embargo, a pesar de esta situación, María reconoce que lo peor es la incertidumbre de no saber cómo van a solucionar el problema. La familia incluso llegó a plantear al Concello de Forcarei la opción de que llenase en pozo con camiones de agua, algo que el gobierno local ya tuvo que hacer en varios momentos del pasado verano por culpa de la sequía y los problemas de abastecimiento. Por ahora esa solución temporal no obtuvo tampoco respuesta deseada.