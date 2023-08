En principio, Agolada celebra sus plenos ordinarios los últimos viernes de cada mes par, a las 10.00 horas. Sin embargo, la sesión que correspondía a agosto tuvo lugar ayer, y buena parte del debate se centró en una moción del PP, que pedía al gobierno local la cesión indefinida (ahora mismo es temporal) de la ‘casa amarela’ para los ensayos de la Banda de Música Municipal de Agolada y las clases y otras actividades de la Escola de Música. En caso de decidir otras instalaciones para estas dos entidades, deberían ser siempre con mejores dotaciones.

Durante su intervención la portavoz del PP, Carmen Seijas, recordó que el programa de la Mostra de artesanía no incluye el Festival de Bandas de Música, que celebra su octava edición pero no en la Praza do Concello, como de costumbre, sino en el patio del colegio. Es el penúltimo de una serie de agravios como “cambio de cerraduras, denegación de espacios públicos, expulsión del director y de miembros de la banda de reuniones o amenaza de la retirada de limpieza de las instalaciones”.

En su réplica el alcalde, Luis Calvo, argumentó que en la ‘casa amarela’ no pueden realizarse “trabajos privados de ciertas personas”, y recalcó que el director de la banda “debe ceñirse a dar escuela, no vemos bien que venga a darnos explicaciones que le pedimos a la directiva”. En el anterior mandato, PAyJ facilitó a la banda “instrumentos y uniformes, le ofrecimos una furgoneta, compramos el atril del director y el año de la pandemia le concedimos 8.000 euros”.

Las preguntas, por escrito

Desde el BNG su portavoz, Susana Tato, tenía una batería de preguntas sobre la actitud del Concello hacia la banda que dirige Adrián Pazos. No pudo formularlas, ni tampoco el PP las suyas, ya que Calvo apuntó que se le responderían por escrito. En esas preguntas Tato quería saber por qué Protección Civil no estuvo presente en el desfile de la Festa do Socio (también preguntó el PP por ello) o si va a facilitársele le material que pidió la asociación para ese festival en el CEIP el sábado, a las 18.00 horas.

Sí hubo unanimidad para un homenaje a Xosé Vázquez Pintor

La moción quedó rechazada por el voto en contra de los seis ediles de PAyJ. Sí salió adelante por unanimidad una propuesta del partido de gobierno para realizar un homenaje a Xosé Vázquez Pintor.

La piscina grande, para gimnasio

PAyJ y PP respaldaron tres modificaciones de crédito que permitirán al gobierno local acometer la reforma de la piscina olímpica y reconvertirla en un gimnasio. El Concello aporta 125.000 euros y la Diputación el resto, para una obra de más de 500.000 euros. Desde la oposición, Carmen Seijas enumeró otras prioridades, como mejorar las aceras e iluminación de la N-640 a la entrada del casco urbano, mientras Susana Tato mencionó la necesidad de reformar el centro de salud, mantener el CEIP, colocar tablones de anuncios en las aldeas o intensificar los desbroces. “Igual es el momento de hacer la auditoría y ver cómo está el Concello”, apostilló, en referencia a una promesa aún sin cumplir por parte de Luis Calvo.

En cuanto a los festivos de 2024, serán el 24 de junio y el martes de Carnaval, tras admitir esta propuesta del BNG. El grupo de gobierno había formulado el 24 de junio y el 5 de diciembre. Para el PP y Tato, este día no era conveniente al coincidir con un puente festivo. El PP lanzó, sin éxito, que fuese festivo el lunes posterior a las fiestas de San Pedro.

Intervención de ediles

A la hora de ruegos y preguntas, Seijas señaló la conveniencia de que los otros cinco ediles del gobierno respondan cuando se les pregunta por cuestiones de sus competencias. Ayer desde PAyJ solo intervino el regidor. Como decíamos, ya ni se pudieron formular preguntas. El BNG iba a interesarse por una alternativa a la prohibición de parada de bus en la N-640, cómo van a explotarse los Pendellos y la necesidad de una reunión pública sobre el Plan de Urbanismo.