No hay vuelta atrás. El gobierno local mantiene su decisión de no renovar este año el convenio con Roteiros de Lalín y tampoco se abre a retomar el acuerdo en 2024. Así lo asegura el colectivo, que alude a comunicaciones de la concejala de Cultura, Begoña Blanco, a raíz de que trascendiese su decisión de no renovar el acuerdo para este ejercicio y dar continuidad así a los de los dos años anteriores. Según Roteiros, la representante del ejecutivo municipal alegó que no había dinero para formalizar un convenio como el anterior, por 6.000 euros anuales.

Además, la concejala propuso a la entidad que concurriese a las subvenciones destinadas a colectivos culturales y deportivos, algo que para Roteiros no soluciona sus problemas de financiación y, en consecuencia, pone en riesgo la continuidad de su proyecto. De momento no podrán continuar con la señalización de rutas y tampoco con el mantenimiento y actualización del portal web.