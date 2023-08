María José y Germán se dan un ‘sí, quiero’ mágico en Toiriz

El Castro de Toiriz regresó de alguna manera el pasado sábado a sus orígenes. La construcción megalítica de Silleda fue escenario de un enlace matrimonial civil inspirado en el rito celta. La pareja formada por el sevillano Germán Bocio Cenizo y la silledense de Escuadro, María José Méndez García, se dieron un “sí, quiero” mágico ante la alcaldesa en funciones, Mónica González, y una veintena de invitados, algunos de los cuales procedentes de tierras hispalenses, como es el caso de la propia madre del novio.

“Lo de casarnos por el rito celta fue algo que se fue fraguando desde hace años porque yo me quería casar por el rito celta”, explica la novia. En este sentido, cabe destacar que los tejidos y los nudos representan la continuidad de la vida. Los celtas no creían en la muerte como el fin de la vida, sino como el paso a otra. Los nudos crean vínculos, por lo que también se utilizan en las bodas y la de Germán y María José no quiso ser menos. “Me fui informando por internet o cada vez que iba al Arde Lucus y así surgió todo”, añade la orgullosa recién casada.

En el singular ceremonial vivido este fin de semana en Toiriz tampoco faltó el handfasting, la ceremonia de atar las manos con una cinta como símbolo de unión de la pareja que tiene su origen en Irlanda y Escocia. María José y Germán, que llevan viviendo juntos desde hace una década en A Bandeira, reconocen haberse emocionado en ese momento delante de familiares y amigos por la gran carga simbólica que tiene incluso en nuestros días.

Por otro lado, en la tradición celta la espiral representaba la evolución y el camino del conocimiento. Los anillos concéntricos son símbolos de la evolución humana y la conexión del hombre con la naturaleza. Del mismo modo, el enlace de Toiriz contó con su propio círculo ceremonial sobre el que la pareja celebró su unión. Tampoco faltó la pancarta con la que Germán llegó a pedir a María José que se casaran y que tuvo una importante presencia durante el acto civil.

Crucero

Germán y María José trabajan en el reparto de paquetería, lo que va a condicionar la celebración de su luna de miel. Como explica ella, “no tenemos quien nos sustituya en la ruta hasta el puente de octubre, que será cuando viajemos a Sevilla para poder celebrarlo con la familia y los amigos de mi marido porque era muy complicado que vinieran todos hasta Silleda para la boda”. Y en cuanto al viaje de novios, la pareja de enamorados tiene pensado posponerlo para fechas más idóneas. “Dentro de uno o dos años tenemos previsto realizar un crucero”, apostilla la propia María José.

A los celtas, en general, les gustaba hablar con metáforas y juegos de palabras, obstáculos que había que superar para conquistar a la mujer o al hombre deseado. Germán y María José han cumplido su sueño sin más argucias que su amor.