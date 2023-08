El legado de Roteiros: 26 trazados y más de 450 kilómetros para descubrir y mostrar Lalín

La asociación Roteiros de Lalín afronta su futuro inmediato con incertidumbre. La decisión del grupo de gobierno de no formalizar el convenio bilateral este año y dar continuidad así a los acuerdos de los dos precedentes pone contra las cuerdas la viabilidad de una iniciativa sustentada por voluntarios, pero que precisa recursos económicos como cualquier entidad social para su funcionamiento. 6.000 euros es el dinero que, según Roteiros, el Concello le negó para este año, una cantidad que no parece pueda comprometer la economía municipal en una administración que el año pasado gestionó en el capítulo de gastos más de 30 millones de euros.

El proyecto nacía en 2015 y se acabó consolidando no solo por favorecer la actividad física a los ciudadanos sino como una bandera más de la defensa y divulgación del patrimonio histórico-artístico. La labor de sus voluntarios fue esencial para que en estos ocho años se señalizasen 26 rutas que abarcan más de 450 kilómetros con los que descubrir y mostrar el municipio a oriundos y turistas. En sus decenas de caminatas tomaron parte más de 5.000 personas. La última fue precisamente ayer, con 32 participantes en la sexta etapa del Camiño da Geira e dos Arrieiros, entre Cortegada y Berán (Ourense). Los caminantes descubrieron la comarca de O Ribeiro, con parada en Rivadabia, para continuar su senda al lado del río Miño. La siguiente etapa será el 3 de septiembre.

Un año después de su constitución como colectivo, en 2016, se ponía en marcha una página web alojada dentro del dominio oficial del ayuntamiento que, hasta ahora, registró más de 100.000 entradas. En el portal http://roteiros.lalin.gal puede consultarse no solo una parte de la actividad de la asociación sino también adentrarse en cada una de las rutas en la historia del municipio.

La bautizada como Ruta dos Pazos e Ponte Taboada fue la primera caminata. Más de 200 personas se juntaban un 25 de octubre en la Praza da Igrexa lalinense para completar en unas cuatro horas un recorrido de 14 kilómetros por el Paseo do Pontiñas, Bergazos, Camiño de Santiago, Muíño do Escribano (A Laxe), Castro e Castriño de Bendoiro, Pazo de Bendoiro, CEIP de Prado, Igrexa de Prado, Pazo de Eirixe, Liñares, Devesa de Liñares y Ponte Taboada; donde un milenario paso une los términos municipales de Lalín y Silleda. El resto de los trazados marcados, en muchos casos también desbrozados por particulares, con información detallada de cada uno, posibilidad de descarga oscilan entre los 13 y los 25 kilómetros de longitud y la mitad de ellos son circulares. Las rutas, al margen de la primera ya mencionada son las siguientes: Ruta do Castro de Sestelo, Camiño de Inverno, Ruta da Pont dos Cabalos, Cercio e Sobreirais do Arnego, Fragas de Catasós, Roteiro do Candán, Mouriscade e Castro de Doade, Camiño do Corpiño, Roteiro da Xesta, Telleira de Sello, Roteiro de Soutolongo, Roteiro das Devesas das Liñeiras, Roteiro da Xunta dos Ríos, Roteiro das Devesas do Candán, Roteiro da Fervenza da Grifa, Camiño Vello dos Arrieiros, Roteiro de Goiás, Roteiro de Bermés, Roteiro dos Muíños do Rego de Lamas, Roteiro de Moimenta, Roteiro de Lebozán y Roteiro de Grobas e as Neveiras de Fixó. Algunos de estos recorridos comparten territorio con municipios limítrofes.

Facendo Camiño por Lalín

Durante el pasado año la asociación puso en marcha actividades para continuar con la promoción del territorio lalinense, pero también reunió a grupos de personas para realizar otras caminatas incluso fuera de Galicia. Es más, en colaboración con el ayuntamiento, se activó el proyecto Facendo Camiño por Lalín, con el que se celebraron las caminatas. Ruta dos Pazos 14 kilómetros, Ponte dos Cabalos (20), Castro de Doade (16), Fragas de Catasós (17) y Devesas do Candán, de 15 kilómetros. Además, se promovió la Ruta das Alvarizas de Vilatuxe, de 12 kilómetros, para descubrir este patrimonio etnográfico y reforzar más si cabe la exitosa Feira do Mel creada por el ayuntamiento. También en 2022 Roteiros de Lalín reunió a decenas de personas para completar 14 etapas del Camino Mozárabe Sanabrés desde puebla de Sanabria a Santiago de Compostela.

En lo que llevamos de año las principales actividades en colaboración con el ayuntamiento fueron las convocatorias para los trazados Roteiro das Alvarizas de Vilatuxe, Roteiro de Goiás, Sendeiro de Zobra y Camiño do Corpiño. Fuera de los límites territoriales de Lalín se celebró un ruta a Ancares, con subida al Pico Miravalles, tres etapas del Camino Lebaniego por Cantabrias y seis etapas del Camiño da Geira e dos Arrieiros de Braga a Berán, que precisamente fue el que se completó ayer.

Roteiros propuso a la edil de Turismo, Begoña Blanco, retomar el convenio en 2024 “con algo más de dinero que lo que tocaría este” y tratar de aguantar así la economía del colectivo después de un año sin ayuda municipal. La oferta habría sido rechazada.

Forno censura que Blanco “faltase a su palabra” y exige que se retome el acuerdo

El PSOE de Lalín califica de “impresentable y una tomadura de pelo a la ciudadanía” que el gobierno municipal vaya a retirar el convenio al colectivo Roteiros de Lalín y exige que “no solo se mantenga sino que se aumente porque estos años demostraron que fue una de las mejores acciones de colaboración entre el asociacionismo y el ayuntamiento a favor de los valores y recursos natural y patrimoniales de Lalín”. “Los valores de Roteiros de fomento de la actividad física, de conocimiento de nuestro medio natural y patrimonial han atraído millares de visitantes a nuestra villa” añade la portavoz municipal, Alba Forno quien recuerda “que resulta patético que la concejala presuma de que los visitantes demandan rutas de senderismo en Lalín mientras niega el apoyo a asociación que de verdad hizo algo para que eso sucediese , contribuyendo desinteresadamente a que el municipio tuviese una amplia oferta en este campo que sin el apoyo a Roteiros irá agonizando porque su gestión no es capaz de sustituir lo que hace mucha gente de manera desinteresada” Los socialistas señalan que “es un escándalo que digan que no tienen dinero para Roteiros después del escándalo de sus sueldos “ y lamentan que sean actividades como las que desarrolla esta asociación las que tengan que desaparecer “para pagar el aumento del 42% de los sueldos del gobierno del PP”. Los socialistas afirman además “que una concejala falte su palabra, con el sueldo que cobra y con un balance tan pobre es lamentable” pero mismo ni se entiende en el caso de Roteiros de Lalín porque era una de las pocas acciones salientables de las políticas de turismo del Concello. “Solo desde el sectarismo político se puede entender esta decisión, porque la rentabilidad social, reputacional a nivel municipal de Roteiros era muy superior al invertido por el ayuntamiento” y recuerdan que “ retiran dinero a iniciativas que sirvieron para un Lalín mejor mientras las concejalías de Turismo y Cultura despilfarran dinero en actividades con el único objetivo de llenar las barrigas y bolsillos de afiliados del PP sin ninguna repercusión y que no aportan absolutamente nada al bienestar y el progreso de nuestra villa”, aduce.