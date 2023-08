Roteiros de Lalín: un proyecto en el aire ante la negativa del Concello a renovar el convenio

Roteiros de Lalín arrancó en 2015 como un proyecto para difundir el patrimonio natural y artístico del municipio mediante voluntarios que realizaron una reconocida labor. Durante este tiempo diseñaron cerca de una treintena de trazados y en sus multiples actividades tomaron parte millares de personas. Ahora, su continuidad corre peligro por la negativa del Concello a renovar el convenio de colaboración previsto para este año, tras funcionar en 2021 y 2022.

La entidad que tiene a José Luis Rodríguez Jácome como uno de sus principales valedores desde sus inicios apunta directamente a la edil de Cultura, Begoña Blanco, quien asegura respondió con un “no hay dinero” a su pregunta sobre el estado del convenio para 2023. “Esto supone un grave daño, pues ya hicimos pago de facturas que irían con cargo a este convenio y ahora no podremos recuperar estos importes, quedando en una situación muy complicada”, afirman.

Desde Roteiros se explica que el convenio fue una propuesta de la propia concejala para dar soporte a las actividades organizadas conjuntamente y servía también como una compensación económica para que la agrupación pueda hacer frente a los gastos derivados de la misma. Así, en 2021 el ayuntamiento aportó un total de 5.000 euros y en el 2022 la suma recibida ascendió a 6.000 euros. Concreta que estos importes iban destinados a pagar pólizas de seguros, licencias federativas, material deportivo, señalización de las rutas, desplazamientos, tasas administrativas y otros gastos de funcionamiento.

Única ayuda municipal

Al recibir esta subvención nominativa, Roteiros de Lalín ya quedaba apartado para concurrir las ayudas para clubes deportivos del municipio por lo que la única ayuda era este convenio. “Somos una entidad sin ánimo de lucro y nadie percibe una retribución por los servicios prestados y tampoco se pasan gastos de combustible, kilometraje y otros similares. Hacemos una labor de carácter altruista y de voluntariado, al igual que otros colectivos de Lalín en este y en otros ámbitos”.

Y, por otro lado, añade: “ante esta situación totalmente ajena a nosotros y quedando sin la cobertura del convenio tendremos que replantearnos la manera en la que vamos a darle continuidad a las actividades. Igualmente el proyecto de la red de senderos por todas las parroquias de Lalín en el que tanto trabajamos lamentablemente va a tener que quedar en suspenso, pues las peticiones de pequeñas inversiones que le presentamos al gobierno municipal para señalizar y acondicionar las rutas fueron desatendidas”, manifiestan.

Falta de palabra

“Entendemos que el trato que recibimos de la señora concejala de Cultura y Turismo no es correcto ni está la altura del gran esfuerzo que realizamos y ya son muchas las veces en que falta a su palabra y nos deja tirados. Consideramos que esta situación se debería corregir lo antes posible pues una entidad como la nuestra con casi ocho años de trayectoria no merece este menosprecio”, sentencia la asociación. Además, indica que su labor en la divulgación de nuestro patrimonio natural y cultural es ya bien conocida a nivel local y también en el ámbito gallego, pues las rutas que se organizaron fueron casi siempre multitudinarios y de gran calidad.

“Lamentamos profundamente tener que hacer pública esta situación pero la gente que nos sigue tiene derecho a saber lo que pasa. Igualmente queremos agradecer la muy buena labor de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y dejar claro que este es un problema de decisión política que nada tiene que ver con ellos”, subraya. Por último, el colectivo desea agradecer a todas las personas y entidades el apoyo que siempre nos dieron incondicionalmente durante todo este tiempo. “Vamos a hacer todo el posible para que Roteiros de Lalín continúe porque seguimos pensando que Lalín y su gente así lo merecen”, indican.

Espacios naturales, rutas y el Camino son lo más demandado por los turistas en Lalín

La Oficina de Turismo de Lalín atendida de lunes a sábado, de 10.30 a 14.00 y de atención telefónica también por las tardes de 16.00 a 19.00 de lunes a viernes, por una persona con formación específica recibió desde su apertura a mediados de mayo y en estos dos últimos meses cerca de un ciento de visitas, tal como explica la concejala de Turismo, Begoña Blanco. Como consulta telefónica recurrente se solicita información sobre el Pazo de Liñares, así comon genérica sobre el destino y luares de interés. En términos generales piden envío de la información por correo electrónico. Blanco incide en que “aunque el número de visitas no es una cifra muy alta, sí se trata de una cantidad considerable, toda vez que mucha gente opta por planificar y obtener información directamente desde sus dispositivos móviles”. “Se debe tener en cuenta que se dispone de una página web de turismo con toda la información integrada desde lugares imprescindibles, folletos descargables teléfonos de interés y toda la información que el turista puede precisar”, afirma. Predominan turistas de distintas zonas de España, especialmente de Madrid y Andalucía, de los que varios de ellos iban a quedar a dormir y aprovechar su centralidad para visitar distintas zonas de Galicia. Hubo muy pocas visitas de extranjeros, sin contar a peregrinos, y el lugar de origen mayoritariamente fue Francia, Portugal e Italia. Incluyendo a los peregrinos, el 90% eran de origen extranjero: más de la mitad venían en grupo de tres o más personas y sobre un 40% de los que se acercaron a la oficina hacían el camino solos, su mayoría a pie; tan sólo hubo un par de ellos que lo hicieron en bicicleta. La mayor parte además de sellar la credencial suelen pedir información princi de alojamientos y restaurantes”, precisa. Los espacios naturales, las rutas de senderismo y por el Camino de Santiago, solicitando información específica del Camino Portugués o la Vía de la Plata en bicicleta, son los recursos más demandados, además de la gastronomía. Blanco asegura que el folleto de senderismo está teniendo también mucho éxito. “Concello y Roteiros de Lalín están haciendo un esfuerzo por posicionar a Lalín gracias a numerosas rutas existentes en el municipio como una de las principales opciones de senderismo de Galicia”, afirma. Blanco también pone en valor que “durante el mes de julio varias personas de establecimientos turísticos se acercaron a la oficina a recoger material para ofrecer a los clientes, quedando así patente la implicación de los distintos agentes que forman parte de la imagen de destino turístico. En el que toca al perfil tipo del turista/peregrino/visitante, Blanco concreta que “se mantiene como en los últimos años siendo una persona de 35 a 65 años que viaja principalmente en pareja”. “Existe un descenso de las visitas de familias con niños respeto de otros años”, añade. “El visitante suene llegar en coche particular, aunque cada vez más piden información sobre conexiones con Santiago o Pontevedra. Predominan las personas que están en el pueblo por un día, y por lo tanto no pernoctan aquí. Desde lo gobierno se tiene claro que una de las prioridades es aumentar la estancia media de los turistas ofertándole opciones para hacer, por lo menos, estadías de dos días, de manera que el gasto por turista aumente (restauración, alojamiento, comercio...) y el pueblo se vea aún más beneficiado”, concluye la concejala.