La Asociación de Amigos da Terra de Montes celebró ayer su reunión anual, que en esta ocasión tuvo lugar en el Concello de Forcarei. Como viene siendo habitual, esta jornada contó con diferentes actividades, todas ellas orientadas a poner en valor este territorio y al mismo reconocer la labor realizada por sus vecinos.

Los actos comenzaron con una misa de acción de gracias y por la memoria de los fallecidos; seguida de una recepción en la Praza do Concello de Forcarei. Tras finalizar se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la asociación, que se completó con una conferencia sobre la “Importancia histórica do Castelo do Castro de Montes”, impartida por Xesús A. Gulías Lamas. Tras la ofrenda floral a Chano Piñeiro en la Praza do Concello llegó el momento de la comida en el Restaurante París,con sorteo de un cuadro de Xosé María Barreiro y una escultura de Esther Veiga Rodríguez.

Los actos se cerraron con el homenaje a tres representantes de la zona, que en esta ocasión cayeron en el músico Joaquín Barreiro Varela, la Asociación Cultural “Os Abrentes” de Cerdedo y el Club de Fútbol de Beariz.

Joaquín Barreiro es vocalista de los Diplomáticos do Acordeón y exfuncionario del Concello de Forcarei. Desde la Asociación señalaron que es un difusor de la música de su comarca y que consagró su profesión al servicio de los vecinos. De Os Abrentes destacaron que es una asociación singular en el ámbito de la música y la cultura dentro de la Terra de Montes; en su seno se formaron músicos durante más de 30 años de historia. El Beariz por su parte afirmaron que ha sido una referencia a nivel deportivo a lo largo de más de treinta años de vida.