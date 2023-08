Un tesouro no corazón de Terra de Montes

Cabanelas é un lugar da parroquia de Liripio, pertencente a A Estrada, aínda que moitos o coloquen xa en Forcarei. Esta aldea colinda, pois, con tres concellos: A Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, o que a sitúa no corazón de Terra de Montes. Mais, dende hai tempo, quizais pola súa ubicación afastada da vila (concretamente leva 20 minutos en coche chegar dende o casco urbano), fixo que este núcleo rural quedase relegado ao esquecemento, especialmente por parte das administracións. Agora, os veciños xúntanse para reivindicar a importancia da súa fermosa Cabanelas, cunha xornada cultural que coincide coas festas patronais de Santa Lucía e Santo Domingo hoxe.

Cando chegamos, recíbenos Mauel Bugallo, habitante desta aldea de toda a vida. O punto de encontro é a praza dos Arrieiros, centro neurálxico da vida social no lugar outrora. Cóntanos que alí “xuntábanse todos os arrieiros coas súas ovellas, e cada semana turnábanse para que só un fose con todo o gando a pacer ao monte”. Explica que para avisar desas xuntanzas, ou de calquera outro acontecemento que requerise da presenza da veciñanza, empregábase o bucio, unha caracola de mar de considerables dimensións. Na súa casa amósanos un: “eu non o sei tocar, pero a miña neta de trece anos si”. De feito, será ela a encargada de amosar hoxe o son deste particular instrumento de vento.

Continúa o tour pola vila e mentres avanzamos, Manuel vai lembrando: “antes había moita xente, cando eu era novo as 21 casas de Cabanelas estaban habitadas, pero despois moita xente emigrou para ganarse a vida”. A voz éncheselle de orgullo mentres sinala a diferentes melloras e di, sempre, “isto fixémolo os veciños, con algo de axuda do Concello pero foi cousa nosa”. É doado ver como se emociona ao pensar nun tempo no que Cabanelas bulía con xentes que arrimaban a o ombreiro cada vez que facía falla. O caso máis significativo debe ser a pista que conecta a vila coa carretera provincial. “Debeu ser fai 80 anos, a xente de Cabanelas abriron o camiño coas súas propias mans, aínda que despois fora a administración quen o viñera asfaltar”. Para el, sempre foi así. A maioría das melloras que se fixeron foron por iniciativa e traballo da veciñanza.

Mentres nos achegamos á chapela onde se celebra hoxe a festa comparte que “Cabanelas é o único lugar da Estrada con cemiterio propio” e engade “pertence á aldea, grazas a moita xente boa que fixo moito polo lugar”. Sen dúbida, Manuel é un deses veciños que quixo tirar pola súa terra. Mentres mira os tellados das casas dende o alto da Serra confesa, pronunciando case unha desculpa: “onde nace un sempre parece bonito”. Mais el sabe que Cabanelas ten potencial. “Temos unha das carballeiras máis grandes da contorna, e ata hai un río para irse bañar e pescar. Moitas troitas teño collido alí” declara.

Con certo pesar fala do despoboamento que pouco a pouco foise levando a vida da aldea: “é normal que a xente marche para buscar un futuro mellor, pero se se poidese volver á terra e ganar nela unha peseta, outra leria sería”.

De feito, un dos temores que ten é que non haxa continuidade xeracional no seu afán de protexer e mellorar as condicións da aldea. “Alguén tiña que seguir, algún mozo ou moza que se interesase por poñer isto mellor”.

De volta ao núcleo, amósanos as dúas escolas, na que estudou el, que era mixta e construiron os veciños, e a que fixo o Estado máis tarde, que non chegou a empregarse. Da primeira descoñécese a data de orixe: “aquí xa estudara miña nai de cativa, e eu son do 43” di. O seu novo soño é que este edificio se arranxe. “Eu quero poñelo ben pero é posible que morra antes de velo feito. A propiedade pasou ao Concello e non poden vendela, polo que teño as mans atadas” lamenta.

Para rematar a visita, na escola novo amósanos a exposición de fotos antigas que se inaugura hoxe e que estará dispoñible todo o mes de agosto e setembro. Moitos dos que saen nesas imaxes xa non están. Neses muros descansa a historia dun Cabanelas con personalidade, con historia e con futuro.

Ignorados durante anos polas administracións

Os veciños e veciñas desta aldea levan tempo sentíndose esquecidos por parte das administracións. En específico, hai tres peticións que consideran, poden marcar a diferencia á hora de evitar que a aldea quede baleira: arranxar a vía que conecta as casas coa PO-534, que se instale a fibra óptica e que se freen os proxectos eólicos na Serra, a pouco máis de 400 metros do núcleo. Con menos prioridade, como xa apuntaba antes Bugalle, gustaríalles que se arranxase a vella escola e que se coidase máis o campo da festa. Finalmente, unha crítica que fan é o feito de que se desviase o camiño da Geira e dos Arrieiros, para que este non pase por alí. Manuel di que isto responde “a intereses políticos”, mais que orixinalmente “os arrieiros pasaban dende a Baiuca ata a Serra baixando pola Portela, por iso donaro a Santa Lucía á chapela” explica o veciño. Malia as constantes queixas, ningunha destas actuacións se puxo en marcha ata o de agora, e neste sentido cabe destacar o precario estado no que se atopa o camiño que conencta a xeneral co núcleo.