Cuatro de cada diez viviendas de las comarcas se emplean solo como segundas residencias

El éxodo de la población desde el rural a las áreas urbanas es un fenómeno que, en España y Galicia, se agitó con el denominado desarrollismo, y a menor escala también se reprodujo en áreas del interior gallego como Deza y Tabeirós-Montes. Si no hace muchos años, por poner un ejemplo, algo más de la mitad de la población lalinense vivía en sus parroquias, ahora el censo urbano aglutina el 60% del total. La despoblación del rural conlleva que centenares de casas queden deshabitadas o algunas resistan como segundas residencias. En esta situación están cuatro de cada diez viviendas de las comarcas o, lo que es lo mismo, 19.058 de las 47.073 totales.

El Censo de Población y Viviendas que, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de difundir, con datos de 2021, –estos estudios se realizan cada veinte años– analiza los registros inmobilarios referidos a la ocupación de hogares. Además de los que estarían vacíos, informa de lo que serían consideradas viviendas no principales; es decir hogares cuyos propietarios no residen en ellos de manera permanente y solo se ocupan de forma ocasional o por temporadas. En este caso tampoco hay que perder de vista que muchos vecinos apostaron por la compra de vivienda como inversión y en casos tampoco han optado por colocarlas en el mercado de alquiler.

Los datos nos indican que Lalín, el ayuntamiento de las comarcas con el parque de viviendas más elevado, es también donde más hogares no principales existen. De un total de 13.007, las segundas residencias suman 5.035. Un porcentaje semejante muestra A Estrada, con 4.668 viviendas de uso ocasional dentro de las 12.476 totales.

Silleda es el ayuntamiento del área que ejemplifica la media matemática pues los hogares que no están habitados de forma permanente suponen cuatro de cada diez de sus 5.920 existentes; es decir, 2.417. Vila de Cruces y Dozón son los municipios con menos segundas residencias y, a tenor de los datos oficiales, representan menos del 40%. En el primer caso son 1.358 de un parque de viviendas absoluto formado por 3.686 unidades y en Dozón son 275 de un total de 709. Agolada y Cerdedo-Cotobade también cuentan con más viviendas con inquilinos que hacen su vida a diario en ellas que las que tienen un uso ocasional. En el ayuntamiento dezano las no principales suman 1.022 de un total de 2.178 y en la localidad fusionada son 1.696 de las 4.075 existentes.

En consecuencia, Rodeiro y Forcarei son los dos ayuntamientos de las comarcas en los que las casas que permanecen cerradas a diario y solo se abren puntualmente pesan más que las habitadas todos los días. En el término municipal de Camba los datos censales apuntan a la existencia de 1.897 viviendas, de las que 920 son principales y 977, secundarias. Y en la localidad de Montes las segundas residencias alcanzan las 1.590, por debajo de las 1.535 que son principales.

Como curiosidad cabe indicar que en pequeños o medianos concellos conocidos por sus fenómenos migratorios los porcentajes de hogares secundarios superan el 60 por ciento, por ejemplo en Avión, o son más de la mitad en el vecino Melide.

Lalín y A Estrada, a la cabeza entre los grandes concellos gallegos

Vigo es el concello gallego de primera categoría con menor porcentaje de viviendas no principales y las 30.211 existentes representan el 20%. En el extremo opuesto aparece Ribeira, donde son el 42 por ciento y totalizan 7.201 sobre un parque inmobilario total que se sitúa en 17.097. Este concello coruñés, esta puede ser una de las razones, es un destino turístico y existen numerosas casas de veraneo. Por detrás de este municipio ya aparecen Lalín y A Estrada como el segundo y tercero de los grandes municipios gallegos con más hogares que solo se ocupan puntualmente. A continuación figuran O Porriño (36,7% de viviendas no principales), Cangas (34,2), Lugo (34), Ourense (33,3), Ferrol (31,4), Santiago (30,7), Vilagarcía de Arousa (30,2), Oleiros (28), Arteixo (27,7), Redondela (26,4), Ames (25,7), Marín (25,5), Narón (25,2), Ponteareas (25), Cambre (23,9), A Coruña (23,1), Pontevedra (22,5) y Culleredo, con un 21 por ciento, un punto por encima de Vigo. En lugares del sur provincial con una elevada demanda de viviendas, sobre todo para su ocupación en la época estival, sobresale sin ir más lejos Sanxenxo, donde el 63 por ciento de sus hogares no son principales o el 52% en O Grove.