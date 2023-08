La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha emitido cinco autos en los que deniega las medidas cautelares urgentes solicitadas por Ecoloxistas en Acción para que se suspendiesen las autorizaciones administrativas previas y de construcción de varios proyectos de parques eólicos.

En concreto, son los de Serra do Faro, ubicado en Piñor y San Cristovo de Cea (Ourense), y Dozón y Rodeiro (Pontevedra)-; Vilartoxo -en A Baña y Val do Dubra (A Coruña)-; Monte Festeiros -en Forcarei y Silleda (Pontevedra)-; As Penizas -en Forcarei y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra)-; y Reboiro -en Baralla, Castroverde y O Corgo (Lugo)-.

En ninguno de los casos la Sala ha apreciado “la urgencia requerida por la ley para la tramitación inaudita parte”, es decir, sin oír a la parte contraria, en este caso, a la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Por ello, sin entrar en el fondo del asunto, ha decretado que las solicitudes de medidas cautelares se resuelvan mediante el trámite ordinario, no por el urgente, tal y como reclamaba la asociación ecologista.

Los magistrados explican en cada uno de los autos que la entidad nada ha alegado “sobre la concurrencia de circunstancias que amparen la tramitación urgente” que reclama y que podría justificar la tramitación de los incidentes inaudita parte.

De esta forma, los jueces destacan que la ley exige “que se den circunstancias de especial urgencia”, lo cual supone “efectuar una motivación que justifique que proceda en el caso concreto el sacrificio del principio de contradicción, es decir, como se viene señalando por la jurisprudencia, se requiere que se hagan constar circunstancias que pongan de manifiesto que, en el caso de seguir la tramitación ordinaria del incidente, la adopción de la medida cautelar resultaría ineficaz”.