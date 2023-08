Siete bocetos de juventud

La labor de investigación que la Fundación Laxeiro lleva a cabo de forma continuada, posibilita ofrecer ahora al público obras inéditas de Laxeiro de casi cien años de antigüedad, localizadas en colecciones privadas que, por primera vez, se muestran en forma de exposición. En su sede de la viguesa calle de Policarpo Sanz, la muestra “Laxeiro, paisajes de adolescencia “expone siete piezas sobre papel datadas a finales de los años veinte y principios de los treinta, que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que, después de su estancia en La Habana, retorna a su Lalín natal decidido a ser artista. Estas obras ilustran cómo un Laxeiro, todavía adolescente, aprendía a pintar y a dibujar a partir de su territorio visual más inmediato. Este trabajo de localización y selección permite contextualizar piezas concretas que ayudan a avanzar en la comprensión del significado cultural y artístico del legado de Laxeiro y, en esta ocasión, descubrir los orígenes de un muchacho que quería ser artista, y que estaba buscando una mirada propia, todavía sin desarrollar. La muestra está abierta desde ayer hasta el domingo 15 de octubre.

El Laxeiro adolescente que aparece en esta exposición, todavía posee la inocencia de quien tiene todo por hacer y “simplemente obedece a la pulsión de pintar y dibujar”, todavía sin un programa concreto, justo antes de que, a partir de los años treinta, comenzara a desarrollar su proyecto renovador, una vez integrado en el grupo de Los renovadores, formado por jóvenes artistas que se identificaban más con el París de la bohemia o el Berlín vanguardista de entreguerras, que con la pintura gallega de la generación inmediatamente anterior. Proyectos como este son posibles gracias a “la colaboración de coleccionistas particulares que, de forma desinteresada, ceden sus obras para el disfrute del público, en un gesto de generosidad y sensibilidad que, por unos meses, posibilita borrar el límite entre el ámbito público y el privado, conscientes del valor patrimonial de sus colecciones”, aseguran desde la fundación laxeiriana de la ciudad olívica.

Laxeiro es un artista que pinta hombres y mujeres, también animales, pero no es frecuente paisajes en su obra. Al genio de Donramiro, como fabulador extraordinario que fue, le interesan las personas y los animales, le interesan los personajes. La razón por la que el título de esta exposición hace hincapié en la idea de adolescencia, es que las obras que la conforman están datadas cuando el pintor tenía entre 18 y 22 años. Esa fue una época de aprendizaje, no sólo técnica, sino también de aprendizaje de la mirada como elemento constitutivo de la personalidad, a partir de la que irá surgiendo lo que el artista tiene que contar, el argumento que conformará su personalidad narrativa. El aprendizaje está presente en estos hermosos paisajes, en estos bocetos en los que el joven Laxeiro jugaba a capturar lo visible en su entorno inmediato de Lalín. El interés de estas obras no reside tanto en su originalidad o en su calidad, como en la búsqueda de una mirada propia que en estos dibujos, seguramente, todavía no había encontrado todavía.

Se trata de bocetos tempranos, de sus años de “barbero pintor” cuando, recién llegado de Cuba, el muchacho decidió ser artista, todavía sin haber desarrollado ese proyecto narrativo que, con el paso de los años, sería tan extraordinario y personal. Estamos, por tanto, ante ensayos de línea, de color y de composición. Ejercicios de selección del encuadre en los que el tema aún no era una preocupación y su futuro como artista, todavía era una incógnita, un deseo incierto que el joven artista alimentaba de forma autodidacta, con una voluntad inquebrantable.