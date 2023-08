“Estar ahí pinchando para 50.000 personas es algo que impresiona un poco”

El DJ estradense Carlos López actuará en domingo dentro del Reggaetón Beach Festival, un evento que tendrá lugar el próximo fin de semana en Nigrán y que cuenta con un cartel de primer nivel en el que figuran artistas de talla mundial. Entre Anuel AA, Ozuna, Jhayco, Bryant Myers, Lunay, Chimbala o Saiko estará un hombre que comenzó en la música desde muy joven y que ha ido haciéndose un nombre en el mundillo.

–¿Cómo surgió la posibilidad de pinchar en este festival de talla internacional?

–Todo empezó hace un mes, cuando me llamaron y me dijeron que había alguna opción de que me llamasen para participar. Yo me quede alucinado porque estamos hablando de uno de los festivales más grandes de Europaen el mundo del reggaetón. La cosa quedó ahí hasta que hace poco más de una semana me llamaron de nuevo para decirme que estaba dentro y confirmarme la fecha. Me quedé en shock. Ahora, según se va acercando el día, van apareciendo los nervios.

–Estamos hablando de un festival de dos días con un gran número de artistas, algunos de fama mundial, ¿cómo se encaja su actuación en ese ‘planning’?

–El festival arranca el sábado a las 16.00 horas y hay actuaciones y actividades hasta la noche. En mi caso me toca pinchar el domingo por la tarde, sobre las 17.00 o 17.30 horas. Me tocaría salir entre las actuaciones de dos cabezas de cartel. Después de mí actúa Polimá Westcoast, que es uno de los artistas potentes.

–Lo encontramos precisamente preparando el ‘show’ que presentará en este festival, ¿varía mucho con respecto a lo que está acostumbrado?

–Al ser un festival de este tipo tienes canciones que no puedes usar. Hay canciones por ejemplo que acostumbro a pinchar pero aquí no puedo hacerlo porque son de músicos que están aquí y que ya las van a tocar. Lo importante es encontrar algo diferente, que no pise a los artistas y que al mismo tiempo se acople bien con ellos.

–Teniendo en cuenta que se trata de un festival de reggaetón, el estilo de las canciones ya estará marcado.

–En realidad nadie te dice qué tipo de música debes escoger. Por supuesto que habrá reggaetón pero también otros estilos. Lo más importante siempre es enganchar a la gente y conseguir que disfruten.

–Este tipo de actuaciones no son además nuevas para usted, ya que en el año 2019 ya pudo pinchar en un lugar de referencia como Pachá Ibiza.

–Sí, aunque de eso ya hace mucho. Creo que poco a poco y con calma se van consiguiendo cosas. Este verano por ejemplo está siendo muy bueno. Tengo más de cuarenta fechas reservadas entre julio y agosto. La mayor parte son para actuar en festivales o en fiestas, aunque también hay algo de discotecas. En esta época pincho por ejemplo por la zona de Sanxenxo, que está bien porque es un sitio en donde no solo hay gente de Galicia, sino de toda España. Eso ayuda a darse a conocer.

–A pesar de que solo tiene 26 años usted ya cuenta con experiencia en este mundo.

–Empecé en esto hace nueve años. Eso ayuda a ir cogiendo experiencia. Este festival sin embargo es algo diferente. Las previsiones hablan de 50.000 personas. Pensar en estar ahí arriba pinchando para tanta gente es algo que impresiona un poco. Me impone estar en el mismo escenario que artistas de este nivel y conocidos en todo el mundo.