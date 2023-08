La parroquia estradense Couso celebra este fin de semana la 45ª edición de la Festa do Escalo, una cita que tiene lugar en el entorno del puente colgante y en la cual los asistentes podrán disfrutar de la degustación de este pez de río, así como el concurso de pesca y otras actividades complementarias destinadas a hacer de estas dos últimas jornadas de la hebdómada lo más entretenidas posible.

Como cada año, deben pedirse los permisos especiales para los cotos de pesca. Esta edición son 30 los habilitados y desde la organización aseguran que “se ocuparán todas las plazas, porque es un número limitado y ocurre en todas las ediciones”. De hecho, muchos fanáticos de este deporte y de la fiesta gastronómica suelen reservar coto de un año para otro, según apuntan desde la comisión organizativa.

Así, el evento empieza a andar hoy mismo, a las 21.30 horas, con la apertura de la cantina a cargo de la comisión, con “precios populares” y “ricas tapas”. Mañana sábado tiene lugar otra de las grandes atracciones de la fiesta; el Rallymix de carretillas, a las 19.00 horas. Las listas de inscritos para esta actividad ya han comenzado a llenarse, de hecho, actualmente cuentan con 14 nombres apuntados, pero esperan que sean más mañana, con participantes de última hora.

Una vez finalizada la carrera llega la degustación de “porquiño á brasa”, a las 21.30 horas, totalmente gratuito. Y por si esto fuese poco, también habrá música de la mano de Punto Cero.

Con todo, el día grande, como ya se sabe, es el domingo. De 09.00 a las 10.00 horas se abrirá la inscripción de los pescadores en el concurso. De 10.00 a 13.00 se llevará a cabo la primera manga, y a las 13.30 horas toca divertirse con una sesión vermú a cargo de Os Pereiriños. Por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas, se celebra la segunda manga, y a las 20.00 se entregarán los trofeos.

Asimismo, a lo largo de todo el día podrá disfrutarse de la degustación, gratuita, de los escalos acompañados de pimientos. Aunque para los que no sean amantes del pescado, también habrá disponible un pulpeiro, de modo que nadie se quede con hambre.

Finalmente, si alguien está preocupado por el calor que se pronostica para estas jornadas, no debe hacerlo, pues la comisión de fiestas ya ha anunciado que habrá una carpa disponible para proporcionar sombre y resguardar a los asistentes de las altas temperaturas en este primer fin de semana de agosto. Por lo tanto, no hay excusa para no acercarse a degustar el escalo del Ulla.