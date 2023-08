El Ayuntamiento de Lalín comunión en el día de ayer la recepción el certificado de homologación físico de la Ruta dos Pazos e Ponte Taboada por parte de la Federación Galega de Montañismo, organismo que se encarga de analizar este tipo de solicitudes. La responsable municipal de Turismo, Begoña Blanco, incide “en la importancia del senderismo en nuestro municipio donde se integran naturaleza, etnografía y patrimonio, los ingredientes perfectos para ofertar rutas de calidad”.

La representante del grupo de gobierno manifiesta además que con la colaboración del colectivo Roteiros de Lalín el ayuntamiento pretende seguir posicionando la red de senderos como referente de Galicia aprovechando su localización central en la comunidad”. “Queremos conseguir que una de las motivaciones principales por lo que la gente visite Lalín sea realizar las distintas rutas que discurren a lo largo de todo el territorio”, remarca.

Por otro lado, desde el ejecutivo lalinense destaca que a la calificación de esta Ruta dos Pazos e Ponte Taboada se suman otras las rutas poseen ya esta homologación por parte de la Federación Galega de Montañismo: La antes mencionada y recién reconocida lleva el distintivo (PRG 234), mientras que las demás son las siguientes: Sendeiro de Zobra (PRG 188); Ruta do Castro de Doade (PRG 210); Ruta das Devesas do Candán (PRG 227) o la ruta do Muíño de Cuíña (PRG 248).