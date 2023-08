Miembros de la junta directiva de la asociación Amigos da Empanada de A Bandeira tienen previsto ir a declarar esta mañana ante la Guardia Civil de Silleda después de haber presentado, ayer, una denuncia por intento de agresión e insultos durante el petitorio. “Está siendo un año un tanto complicado para la directiva de la asociación porque la falta de respeto hacia nosotros es constante y las mentiras e insultos van en aumento. Lo que nunca imaginamos fue llegar al nivel en el que estamos ahora”, dice Andrés Seoane, presidente de Amigos da Empanada.

La gota que comó el vaso sucedió ayer cuando un vecino fue advertido por insultar a dos integrantes de la directiva, reaccionando con violencia, arrinconando y levantando la mano a un miembro de la junta. Ante esta actitud, Amigos da Empanada se vio obligada a presentar una denuncia ante la Guardia Civil de Lalín, que remitió el caso a la Policía Local de Silleda por encontrarse fuera de servicio en ese momento.

"La cosa se está poniendo muy seria y no vamos a tolerar este tipo de actitudes. Hay compañeras que dicen tener miedo de ir solas a casa ante las amenazas que han recibido y, tal y como están las cosas, no nos vamos a temblar el pulso para tomar una decisión drástica. Creemos que esto se puede frenar a tiempo y confío en que la actitud de este grupo reducido de vecinos cambie. Todos los cambios y decisiones que toma la asociación con respecto a la fiesta no son un capricho nuestro. Nos limitamos a cumplir con las obligaciones de seguridad que nos imponen y siempre estamos buscando la mejor manera de hacer las mejores fiestas, respetuosas, inclusivas y accesibles para todos y todas”, concluye Andrés Seoane.