Tres municipios del Distrito Forestal XVI entraron dentro del paquete de convenios que firmó la Consellería de Medio Rural con 250 municipios para que éstos conformen las brigadas municipales contraincendios. Fueron A Estrada, que dispondrá de dos equipos gracias a este convenio, Lalín y Forcarei, que en ambos casos tendrán una brigada cada uno. Como cada año, estas brigadas están llamadas a realizar labores de vigilancia y defensa contra los fuegos forestales y actuaciones preventivas de control de combustible.

A pesar de que estos convenios fueron anunciados el pasado mes de junio, A Estrada todavía no ha logrado poner en marcha sus brigadas, con un proceso de selección de personal que se prolonga desde la publicación de las bases de contratación el día 4 de julio. Este proceso ha permitido llenar los puestos de jefe de brigadas, conductores de motobombas y peones-conductores pero todavía quedan por contratar tres de los seis peones que deben completar las brigadas. Por ello, el Concello ha abierto un nuevo plazo para optar a estos puestos –con un contrato de tres meses–, un plazo de finaliza hoy.

El edil de Medio Rural, Juan Constenla, se mostró confiado en solucionar este problema de contratación, que viene motivado por la renuncia de varios de los candidatos presentados, lo que generó varias vacantes, y también a la no aptitud física de otros. El concejal confía en que estas brigadas puedan entrar en funcionamiento el próximo lunes.

Cabe recordar que no es la primera vez que este proceso selectivo le juega una mala pasada al Concello de A Estrada. En el año 2019 estas brigadas no pudieron ponerse en marcha hasta septiembre al no poder contar con el personal necesario.